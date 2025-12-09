أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حكم مباراة إنتر ميلان وليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نادي إنتر ميلان نظيره ليفربول، مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

حكم مباراة إنتر ميلان وليفربول في دوري أبطال أوروبا

عيّن "يويفا" الحكم الألماني فيليكس تسفاير لإدارة مباراة إنتر ميلان وليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويعاون الحكم الألماني كلاً من: روبرت كمبتر، كريستيان ديتز ومارتن بيترسن كحكم رابع.

ويتواجد الألماني سورين ستوركس كحكم لتقنية الفيديو في مباراة إنتر ميلان وليفربول، ويعاونه الألماني كريستيان دينجرت.

ويحتل ليفربول المركز الثالث عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يقع إنتر ميلان في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.