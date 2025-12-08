المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل مباراة إنتر.. ماذا فعل ليفربول في غياب صلاح هذا الموسم؟

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:23 م 08/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

استقر ليفربول على غياب نجمه المصري محمد صلاح عن المباراة المرتقبة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يحل ضيفا على إنتر، غدا الثلاثاء، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وعلم يلا كورة أن أرني سلوت، مدرب ليفربول، استقر على استبعاد صلاح بشكل كامل من قائمة مباراة إنتر، عقب التصريحات الأخيرة للنجم المصري ضده بعد التعادل مع ليدز يونايتد 3-3 في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي. طالع التفاصيل

ماذا فعل ليفربول في غياب صلاح هذا الموسم؟

ستكون مباراة إنتر هي الخامسة التي يغيبها صلاح عن ليفربول في الموسم الحالي، إذ أنه لم يشارك في 4 مباريات مع الفريق بمختلف المسابقات هذا الموسم.

وغاب صلاح عن الفوز 2-1 على ساوثامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية، والخسارة 0-3 أمام كريستال بالاس في البطولة نفسها، علما بأنه لم ينضم لقائمة الفريق في كلتا المباراتين.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، شاهد "مو" الفوز على وست هام يونايتد 2-0 في الجولة 13، والتعادل الماضي مع ليدز، من على مقاعد البدلاء.

وبهذا ستكون مواجهة إنتر هي الأولى التي يغيبها النجم المصري في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما شارك في المباريات الـ5 الماضية، حيث لعب 3 مباريات أساسيا ومباراتين كبديل.

وإجمالا خاض صلاح 19 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، بواقع 1524 دقيقة لعب، وسجل 5 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.

ليفربول محمد صلاح دوري أبطال أوروبا

