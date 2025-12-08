تحدث هانز فليك، مدرب برشلونة، عن عدة أمور قبل مباراة فريقه ضد آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يستضيف فرانكفورت، غدا الثلاثاء، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا يوجد وقت كثير للتدريب، لكن ما أراه هو أن اللاعبين يحاولون إظهار ذلك على أرض الملعب، أنا سعيد بالجودة التي لدينا، لكننا دائما نريد التحسن، لدينا الكثير من الإمكانيات للتحسين".

وأضاف: "مارك أندريه تير شتيجن بات قريبا من العودة بعد تعافيه من الإصابة، لكن من الواضح أن خوان جارسيا هي الحارس الأول بالنسبة لنا"

وعن موقف شتيجن من العودة لمنتخب ألمانيا أوضح: "أنا دائما أتحدث مع مارك، لكن ليس مع جوليان ناجلسمان (مدرب منتخب ألمانيا)، لم يتواصل معي".

وبسؤاله عما إذا كان قد شاهد المباراة التي خسرها غريمه ريال 0-2 أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني قال: "نفس ما حدث الأسبوع الماضي، كنت نائما واكتشفت ذلك عبر واتساب، أنا لا أركز على هذا، بهذه الطريقة أنت تفقد الكثير من الطاقة وأريد أن أركز على فريقي".

وواصل: "بالنسبة للجميع كان الحلم أن نلعب في كامب نو مرة أخرى، وهذا مهم أيضا لمشوارنا في دوري أبطال أوروبا، إنها مباراة يجب أن نحصل فيها على النقاط الـ3".

وأتم: "فرانكفورت فريق خاص، كنت أعيش بالقرب منها، وحفيدي من معجبي آينتراخت، يقومون بعمل جيد وربما يفتقرون إلى بعض الثبات لكن يمكنهم إيذاء الخصوم".

