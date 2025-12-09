المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
التقى بسلوت.. 25 صورة ترصد الظهور الأول لصلاح بعد أزمته الأخيرة في ليفربول

محمد همام

كتب - محمد همام

03:34 م 08/12/2025
خاض النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، المران الأساسي للفريق قبل مواجهة إنتر المقرر إقامتها مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتزايد اهتمام وسائل الإعلام بظهور صلاح في المران، على خلفية أزمته الأخيرة وتصريحاته النارية ضد المدير الفني آرني سلوت والإدارة عقب التعادل أمام ليدز يونايتد بنتيجة (3-3) في الدوري الإنجليزي.

وعلم يلا كورة، اليوم الإثنين، أن صلاح شارك بصورة كاملة في التدريبات الجماعية، إلا أن آرني سلوت تمسّك بقراره بعدم الاعتماد عليه في لقاء إنتر، ليغيب اللاعب عن رحلة الفريق إلى مدينة ميلانو. طالع التفاصيل

وشهد المران الذي سمح لوسائل الإعلام بحضوره، تفاعلاً ملحوظًا من صلاح مع زميله المجري دومينيك سوبوسلاي، إلى جانب السويدي ألكسندر إيزاك.

كما عقد آرني سلوت محاضرة قصيرة لجميع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم بدأت تدريبات الإحماء، قبل الانتقال إلى التدريبات الجماعية التي قُسم خلالها اللاعبون إلى مجموعات عدة.

وتواجد صلاح ضمن مجموعة ضمّت كلاً من: فيرجيل فان دايك، دومينيك سوبوسلاي، جو جوميز، إبراهيما كوناتي، وأليكسيس ماك أليستر.

وبذلك يستمر غياب صلاح للمباراة الرابعة على التوالي، إذ لم يشارك في آخر ثلاث مباريات بالدوري أمام كل من: وست هام يونايتد، سندرلاند، وليدز يونايتد.

لمشاهدة ظهور صلاح الأول في مران ليفربول بعد أزمته الأخيرة.. اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق في الموضوع

لمعرفة ترتيب ليفربول في دوري أبطال أوروبا.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي ليفربول دوري أبطال أوروبا محمد صلاح ليدز سلوت إنتر

