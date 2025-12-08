تحيط الشكوك بمشاركة جوناثان بوركارت وميتشي باتشواي، ثنائي آينتراخت فرانكفورت الألماني في مباراة برشلونة الإسباني بدوري أبطال أوروبا.

برشلونة يستضيف فرانكفورت، غدا الثلاثاء، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ولم يشارك الثنائي بوركارت وباتشواي في التدريب، ما يعني أنهما لن يكونا متاحين للمباراة ضد برشلونة، إذ ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن بوركارت يغيب حتى نهاية العام بسبب إصابة عضلية.

فيما ينتظر باتشواي تشخيصًا رسميًا بعد خروجه مصابًا في اللقاء الماضي ضد لايبزيج، وسط تقارير صحفية تشير إلى احتمال تعرضه لكسر في مشط القدم.

على جانب آخر عاد الجناح أنسجار كناوف إلى التدريبات الجماعية لفريق آينتراخت فرانكفورت اليوم الإثنين.

وأوضح فرانكفورت عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الإجتماعي أن كناوف شارك في جزء من الحصة التدريبية الأخيرة، بعد تعافيه من نزلة برد تسبّبت في غيابه المفاجئ عن الخسارة الثقيلة 0-6 أمام لايبزيج.

ويحتل فرانكفورت المركز الـ28 في ترتيب دوري الأبطال هذا الموسم، خارج المراكز المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية، بينما يحتل برشلونة المركز الـ18، المؤهل للملحق.