كلام فى الكورة
صلاح الأبرز.. الغائبون عن ليفربول في مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

محمد همام

كتب - محمد همام

05:00 م 08/12/2025
صلاح

محمد صلاح لاعب فريق ليفربول

يدخل ليفربول مواجهة إنتر ميلانو وهو يعاني من عدة غيابات مؤثرة في مختلف المراكز، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب سان سيرو ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويأتي غياب محمد صلاح في مقدمة هذه الغيابات، على خلفية الأزمة الأخيرة بين النجم المصري وإدارة النادي والمدرب الهولندي آرني سلوت، عقب تصريحاته بعد التعادل أمام ليدز يونايتد بنتيجة (3-3) في الدوري الإنجليزي.

وقرر آرني سلوت استبعاد صلاح من قائمة الفريق المسافرة إلى إيطاليا، ليغيب اللاعب عن المشاركة للمباراة الرابعة على التوالي في جميع المسابقات، بعد عدم ظهوره في ثلاث مباريات سابقة بالدوري أمام وست هام يونايتد وسندرلاند وليدز يونايتد.

وبعيدًا عن صلاح، يفتقد ليفربول أيضًا خدمات كودي جاكبو الذي غاب عن التدريبات، إلى جانب فيديريكو كييزا ولاعب الوسط الياباني واتارو إندو.

كما يستمر غياب الظهير الأيمن الهولندي جيرمي فرينبونج بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مواجهة آينتراخت فرانكفورت في دوري الأبطال.

ويسعى ليفربول إلى تجاوز تذبذب نتائجه في الفترة الأخيرة عبر تحقيق الفوز على إنتر، إذ يمتلك الفريق تسع نقاط حصدها من ثلاثة انتصارات مقابل خسارتين.

دوري أبطال أوروبا محمد صلاح إنتر غيابات ليفربول

