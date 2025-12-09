أعلن أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، قائمة الريدز التي تستعد لخوض مباراة إنتر الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفًا على إنتر، غدًا الثلاثاء على ملعب جوزيبي مياتزا، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة ليفربول، غياب المصري محمد صلاح؛ بسبب أزمته الأخيرة مع مدربه أرني سلوت.

وكان يلا كورة، قد كشف في وقت سابق عن استبعاد صلاح من قائمة ليفربول لمواجهة إنتر.. طالع التفاصيل من هنا

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

أليسون بيكر، جو جوميز، فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز، فلوريان فيرتز، دومينيك سوبوسلاي، ألكسندر إيزاك، ماك أليستر، كونور برادلي، كورتيس جونز، هوجو إيكيتيكي، مامارداشفيلي، آندي روبرتسون، وودمان، جرافينبيرخ، نيوني، نجوموها، لاكي.

وكان محمد صلاح، قد انتقد سلوت عقب مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد، يوم السبت الماضي؛ بسبب استبعاده المستمر من المباريات.

ويمتلك ليفربول تسع نقاط في رصيده من خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في ثلاث مباريات مقابل الخسارة في مباراتين.