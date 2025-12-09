المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
سلوت يستبعد محمد صلاح من قائمة ليفربول لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:06 م 08/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

أعلن أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، قائمة الريدز التي تستعد لخوض مباراة إنتر الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفًا على إنتر، غدًا الثلاثاء على ملعب جوزيبي مياتزا، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة ليفربول، غياب المصري محمد صلاح؛ بسبب أزمته الأخيرة مع مدربه أرني سلوت.

وكان يلا كورة، قد كشف في وقت سابق عن استبعاد صلاح من قائمة ليفربول لمواجهة إنتر

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

أليسون بيكر، جو جوميز، فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز، فلوريان فيرتز، دومينيك سوبوسلاي، ألكسندر إيزاك، ماك أليستر، كونور برادلي، كورتيس جونز، هوجو إيكيتيكي، مامارداشفيلي، آندي روبرتسون، وودمان، جرافينبيرخ، نيوني، نجوموها، لاكي.

وكان محمد صلاح، قد انتقد سلوت عقب مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد، يوم السبت الماضي؛ بسبب استبعاده المستمر من المباريات.

ويمتلك ليفربول تسع نقاط في رصيده من خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في ثلاث مباريات مقابل الخسارة في مباراتين.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول محمد صلاح دوري أبطال أوروبا سلوت إنتر

