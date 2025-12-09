تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "جوزيبي مياتزا" ملعب نادي إنتر ميلان الإيطالي لمتابعة مواجهة الفريق أمام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف إنتر ميلان نظيره ليفربول، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل إنتر ميلان المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يقع ليفربول في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بعض الحقائق قبل مواجهة إنتر ميلان وليفربول والتي جاءت كالتالي:

- واجه إنتر ميلان وليفربول بعضهما البعض ست مرات في مسابقات الأندية الأوروبية، حيث حقق ليفربول أربع انتصارات مقابل انتصارين لإنتر، وانتصر الفريق الإنجليزي في آخر زيارتين له إلى إيطاليا، وكان آخرها الفوز 2-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2021/22.

- فاز إنتر في آخر أربع مباريات له على أرضه في دور المجموعات/مرحلة الدوري من مسابقات الأندية الأوروبية ضد فرق إنجليزية، كما أنه لم يخسر في آخر 18 مباراة له على أرضه في دوري أبطال أوروبا (15 فوزًا و3 تعادلات) منذ الهزيمة 0-2 أمام بايرن ميونخ في دور المجموعات في سبتمبر 2022.

- حقق الفريق الإيطالي الفوز في عشر من آخر 11 مباراة له على أرضه في دور المجموعات/مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا (تعادل واحد)، بينما لم يستقبل سوى هدفين فقط خلال هذه السلسلة.

- سجل لاوتارو مارتينيز في آخر خمس مباريات لعبها على أرض إنتر في دوري أبطال أوروبا، محققًا ثمانية أهداف.

- فاز ليفربول في آخر ثلاث مباريات له في مسابقات الأندية الأوروبية ضد فرق إيطالية، وفي خمس من مبارياته الست الأخيرة ضد فرق الدوري الإيطالي في دور المجموعات/مرحلة الدوري لدوري الأبطال (خسارة واحدة).

- لم تنتهِ أي من آخر 31 مباراة لليفربول في دور المجموعات/مرحلة الدوري بالتعادل، وكان آخر تعادل له في 9 ديسمبر 2020 ضد ميتييلاند في دوري أبطال أوروبا (1-1).