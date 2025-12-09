تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "كامب نو" ملعب نادي برشلونة الإسباني لمتابعة مواجهة الفريق أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة نظيره آينتراخت فرانكفورت، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الثامن عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بينما يقع فرانكفورت في المركز الثامن والعشرون برصيد 4 نقاط.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بعض الحقائق قبل مواجهة برشلونة وآينراخت فرانكفورت والتي جاءت كالتالي:

- فاز برشلونة في 16 من آخر 20 مباراة خاضها على أرضه في مسابقات الأندية الأوروبية ضد فرق ألمانية (خسر 4).

- حقق النادي الكتالوني انتصارين فقط في آخر ثماني مباريات له في دوري أبطال أوروبا (تعادلان و4 هزائم).

- سجل روبرت ليفاندوفسكي 16 هدفًا في 24 مباراة ضد آينتراخت فرانكفورت في جميع المسابقات خلال فترته مع دورتموند وبايرن.

- جاءت المواجهات الأوروبية السابقة الوحيدة بين الفريقين في ربع نهائي الدوري الأوروبي موسم 2021/22، حيث تعادل فرانكفورت 1-1 على أرضه ثم فاز 3-2 في إسبانيا ليتأهل إلى نصف النهائي بمجموع 4-3.

- فاز فرانكفورت في أربع من مبارياته الأوروبية الست خارج أرضه ضد فرق إسبانية (تعادل 1 وخسر 1). وكانت هزيمته الوحيدة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حين خسر 5-1 أمام أتلتيكو مدريد.

- حقق الفريق الألماني فوزًا واحدًا فقط في آخر سبع مباريات له في مسابقات الأندية الأوروبية (تعادل 2 وخسر 4). ولم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات له (تعادل 1 وخسر 3).