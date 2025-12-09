المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب الثاني

المغرب الثاني

1 0
19:00
السعودية

السعودية

كأس العرب
عمان

عمان

0 0
19:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

- -
22:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي
تورينو

تورينو

- -
21:45
ميلان

ميلان

هيمنة كتالونية وليفاندوفسكي الهداف.. حقائق قبل مباراة برشلونة وفرانكفورت

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:14 م 08/12/2025
فريق برشلونة

برشلونة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "كامب نو" ملعب نادي برشلونة الإسباني لمتابعة مواجهة الفريق أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة نظيره آينتراخت فرانكفورت، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الثامن عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بينما يقع فرانكفورت في المركز الثامن والعشرون برصيد 4 نقاط.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بعض الحقائق قبل مواجهة برشلونة وآينراخت فرانكفورت والتي جاءت كالتالي:

- فاز برشلونة في 16 من آخر 20 مباراة خاضها على أرضه في مسابقات الأندية الأوروبية ضد فرق ألمانية (خسر 4).

- حقق النادي الكتالوني انتصارين فقط في آخر ثماني مباريات له في دوري أبطال أوروبا (تعادلان و4 هزائم).

- سجل روبرت ليفاندوفسكي 16 هدفًا في 24 مباراة ضد آينتراخت فرانكفورت في جميع المسابقات خلال فترته مع دورتموند وبايرن.

- جاءت المواجهات الأوروبية السابقة الوحيدة بين الفريقين في ربع نهائي الدوري الأوروبي موسم 2021/22، حيث تعادل فرانكفورت 1-1 على أرضه ثم فاز 3-2 في إسبانيا ليتأهل إلى نصف النهائي بمجموع 4-3.

- فاز فرانكفورت في أربع من مبارياته الأوروبية الست خارج أرضه ضد فرق إسبانية (تعادل 1 وخسر 1). وكانت هزيمته الوحيدة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حين خسر 5-1 أمام أتلتيكو مدريد.

- حقق الفريق الألماني فوزًا واحدًا فقط في آخر سبع مباريات له في مسابقات الأندية الأوروبية (تعادل 2 وخسر 4). ولم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات له (تعادل 1 وخسر 3).

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة دوري أبطال أوروبا آينتراخت فرانكفورت

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

مباشر
عمان

عمان

0 0
جزر القمر

جزر القمر

28

تحضير من لاعبي جزر القمر بعد تمريرات وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
المغرب الثاني

المغرب الثاني

1 0
السعودية

السعودية

33

حتى الآن ما زال منتخب المغرب متقدم على السعودية بهدف دون رد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
