أعلن مساء اليوم الإثنين، نادي ليفربول بقيادة الهولندي أرني سلوت، قائمة مباراة إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول مع إنتر ميلان مساء الغد الثلاثاء، على ملعب جوزيبي ميانزا، ضمن مباريات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-26.

وكما أكد "يلا كورة"، فإن قائمة ليفربول شهدت غياب النجم الدولي المصري محمد صلاح، لأول مرة رغم الحاجة الفنية له.

صلاح يعيش في الوقت الحالي في حالة من عدم الاستقرار بعدما جلس على مقاعد البدلاء لليفربول في آخر 3 مواجهات ولن يشارك مع فريقه في مباراة إنتر ميلان غدا الثلاثاء.

وكان صلاح قد أطلق تصريحات هجومية بسبب الوضع الحالي له مع الفريق الإنجليزي، كما ألمح برحيله حيث أكد أنه سيتواجد في مباراة برايتون الأخيرة له في ملعب "أنفيلد" قبل التوجه إلى منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

صلاح يغيب عن ليفربول لأسباب "غير معتادة"

وتعد هذه المرة الأولى التي يغيب فيها صلاح عن ليفربول، لأسباب غير معتادة وذلك منذ قدومه إلى النادي في 2017.

صاحب الـ 33 عاما انتقل إلى ليفربول في 1 يوليو 2017 قادما من نادي روما الإيطاليا في صفقة كانت قياسية وقتها، وذلك بعدما أصر الألماني يورجن كلوب على التعاقد معه.

وكتب صلاح العديد من الأرقام القياسية في ليفربول وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يصعب كسرها، ولهذا السبب كان لصلاح أثر كبير في تتويج ليفربول بالعديد من البطولات لعل أبرزها هي بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي الذي ساهم خلاله في 47 هدفا بواقع 29 هدفا سجلهم و18 تمريرة حاسمة.

وبشكل عام سواء مع كلوب أو سلوت لم يغب محمد صلاح عن أي مباراة لليفربول إلا لأسباب معينة مثل الإصابات التي كان يتعرض لها، أو منحه الراحة باتفاق مسبق معه ولمشاركته في مباريات أكثر أهمية، أو بسبب التواجد مع منتخب مصر في البطولات الدولية المدرجة في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وبالتالي فإن هذه المرة الأولى التي يبتعد فيها النجم المصري عن فريقه بسبب عدم الحاجة له رغم كم الإصابات الهجومية التي يعاني منها ليفربول مؤخرًا.

يذكر أن هناك مباريات كان يتم استبعاده فيها بسبب عدم أهميتها مثل كأس رابطة الأندية الإنجليزية التي دائما ما تشارك فيها جميع الأندية بالفريق البديل أو الذي يحصل على عدد دقائق أقل في البطولات الرسمية.

وفي السطور التالية نستعرض المباريات التي غابها صلاح عن ليفربول منذ قدومه:

1- يوم 7 مايو 2019.. غاب عن مباراة برشلونة في دوري الأبطال بسبب الإصابة.

2- يوم 29 يناير 2025.. غاب عن مباراة آيندهوفين في دوري الأبطال بسبب منحه الراحة.

3- يوم 14 ديسمبر 2023.. غاب عن مباراة أونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي بسبب الراحة.

4- يوم 1 يناير 2018.. غاب عن مباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

5- يوم 7 أبريل 2018.. غاب عن مباراة إيفرتون في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

6- يوم 20 أكتوبر 2019.. غاب عن مباراة مانشستر يونايتد بسبب الإصابة.

7- يوم 21 يونيو 2020.. تواجد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي دون أن يشارك لمنحه الراحة.

8- يوم 22 نوفمبر 2020.. غاب عن مباراة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

9- يوم 16 يناير 2022.. غاب عن مباراة برينتفورد في الدوري الإنجليزي بسبب استدعائه للمنتخب.

10 يوم 23 يناير 2022.. غاب عن مباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي بسبب استدعائه للمنتخب.

11- يوم 17 مايو 2022.. غاب عن مباراة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

12- يوم 21 يناير 2024.. غاب عن مباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي بسبب استدعائه للمنتخب.

13- يوم 31 يناير 2024.. غاب عن مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

14- يوم 4 فبراير 2024.. غاب عن مباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

15- يوم 10 فبراير 2024.. غاب عن مباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

16- يوم 21 فبراير 2024.. غاب عن مباراة لوتون في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

17- يوم 2 مارس 2024.. غاب عن مباراة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

18- يوم 30 نوفمبر 2025.. شاهد فوز ليفربول على وست هام بنتيجة 2-0 في الدوري الإنجليزي ولم يشارك رغم جاهزيته.

19- يوم 6 ديسمبر 2025.. شاهد تعادل فريقه مع ليدز 3-3 في الدوري الإنجليزي ولم يشارك رغم جاهزيته.

20- يوم 5 يناير 2018.. غاب عن مباراة إيفرتون في كأس الاتحاد بسبب الراحة.

21- يوم 5 يناير 2020.. غاب عن مباراة إيفرتون في كأس الاتحاد بسبب الراحة.

22- يوم 4 فبراير 2020.. غاب عن مباراة شروزبري في كأس الاتحاد بسبب الراحة.

23- يوم 9 يناير 2022.. غاب عن مباراة شروزبري في كأس الاتحاد لمنحه الراحة.

24- يوم 6 فبراير 2022.. غاب عن مباراة كارديف سيتي في كأس الاتحاد بسبب الراحة.

25- يوم 2 مارس 2022.. غاب عن مباراة نورويتش سيتي في كأس الاتحاد لمنحه الراحة.

26- يوم 20 مارس 2022.. غاب عن مباراة نوتنجهام فورست في كأس الاتحاد بسبب الراحة.

27- يوم 7 يناير 2024.. غاب عن مباراة أرسنال في كأس الاتحاد بسبب استدعائه مع منتخب مصر.

28- يوم 28 يناير 2024.. غاب عن مباراة نورويتش سيتي في كأس الاتحاد بسبب استدعائه للمنتخب.

29- يوم 28 فبراير 2024.. غاب عن مباراة ساوثهامبتون في كأس الاتحاد بسبب الإصابة.

30- يوم 11 يناير 2025.. غاب عن مباراة أكرينتجون ستانل في كأس الاتحاد بسبب الراحة.

31- يوم 9 فبراير 2025.. غاب عن مباراة بلايموث في كأس الاتحاد بسبب الراحة.

بالإضافة إلى معظم مباريات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية التي لم يشارك خلالها إلا في 11 مواجهة من أصل 6 نسخ للفريق الإنجليزي.