كلام فى الكورة
تورام: صلاح من أفضل لاعبي العالم.. ونثق في قدراتنا أمام ليفربول

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:49 م 08/12/2025
صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

يرى ماركوس تورام، لاعب إنتر ميلان، أن محمد صلاح، لاعب ليفربول، من أفضل لاعبي العالم.

ويغيب محمد صلاح عن مباراة ليفربول وإنتر ميلان لعدم الحاجة له وذلك بعد أيام قليلة من تصريحاته القوية ضد أرني سلوت، المدير الفني للريدز، والتي انتقده فيها بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء في 3 مباريات متتالية.

وقال تورام الذي علم باستبعاد محمد صلاح من مباراة ليفربول وإنتر ميلان: "صلاح من أفضل اللاعبين في العالم، لكن ليفربول يمتلك العديد من اللاعبين الآخرين القادرين على إحداث الفارق".

وأضاف عبر شبكة سكاي سبورتس: "لا أعرف إن كنا أقوى من ليفربول أم لا، لكننا واثقون، وكالعادة، سنحاول تقديم مباراة رائعة".

وأوضح: "الإصابات جزء من كرة القدم. لقد تعافيتُ بشكل جيد للغاية بمساعدة الطاقم الطبي، وأستعيد مستواي المعهود تدريجيًا".

قبل أن ينهي: "نحن نبلي بلاءً حسنًا، وقد حسّنا بعض الأمور، ولا يزال هناك ما يمكننا تحسينه. بوني وإسبوزيتو لاعبان قويان للغاية".

ويلعب ليفربول مساء الغد الثلاثاء، مع إنتر ميلان ضمن مباريات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة ليفربول القادمة
دوري أبطال أوروبا ليفربول محمد صلاح إنتر ميلان ماركوس تورام

