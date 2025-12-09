المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بالمر غير متاح.. ماريسكا يوضح حالة 4 لاعبين قبل مواجهة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

09:45 م 08/12/2025
ماريسكا

ماريسكا

كشف إنزو ماريسكا مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي، عن حالة 4 لاعبين قبل مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي تشيلسي مع نظيره أتالانتا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يقع أتالانتا في المركز العاشر بنفس عدد النقاط.

تصريحات ماريسكا

وقال ماريسكا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "إصابة ليام ديلاب لحسن الحظ لا يوجد كسر، وهذا خبر جيد، وفيما يتعلق بمدة غيابه عن الملاعب، فنحن لسنا متأكدين في هذه المرحلة".

وأضاف: "غياب بالمر؟ هذا جزء من برنامجه التدريبي حاليًا، إنه غير متاح، ولا يستطيع لعب مباراتين خلال ثلاثة أيام، لذا خططنا لهذا الأمر، وهذه طريقة لحمايته".

وأتم مدرب تشيلسي: "ريس جيمس وويسلي فوفانا معنا وكلاهما جاهز لمباراة الغد، ثم سنرى التشكيلة الأساسية غدًا".

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي دوري أبطال أوروبا أتالانتا

