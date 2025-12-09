المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

تشكيل ليفربول المتوقع.. إيزاك وإيكتيكي في الهجوم.. وتبديلات دفاعية أمام إنتر

محمد همام

كتب - محمد همام

10:18 ص 09/12/2025
ليفربول

فريق ليفربول - صورة أرشيفية

استقر الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة إنتر في لقاء سيُقام على ملعب "سان سيرو" في إطار الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ويسعى فريق ليفربول إلى استعادة الانتصارات أوروبيًا بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها على ملعبه "أنفيلد" من أمام فريق أيندهوفن بنتيجة 4-1.

كما أن لدى الفريق الإنجليزي رغبة في الفوز من أجل إعادة الاستقرار نسبيًا بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين نجم الفريق محمد صلاح والمدرب آرني سلوت على خلفية تواجده ثلاث مباريات على مقاعد البدلاء في الدوري الإنجليزي.

وأفادت صحيفة "Standard" البريطانية أن ليفربول سيظهر بثنائي هجومي بقيادة ألكسندر إيزاك وهوجو إيكتيكي، كما سيجري سلوت تبديلات دفاعية من خلال مشاركة جو جوميز بدلاً من كونور برادلي وتواجد أندرو روبيرتسون بدلاً من ميلوس كيركيز.

ومن المتوقع أن يلعب فريق ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - جو جوميز.
خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبيرخ - دومنيك سوبوسلاي - فلوريان فيرتز.
خط الهجوم: ألكسندر إيزاك - هوجو إيكتيكي.

لمعرفة ترتيب ليفربول في دوري أبطال أوروبا.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح دوري أبطال أوروبا إنتر

الإحصائيات

