استقر الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة إنتر في لقاء سيُقام على ملعب "سان سيرو" في إطار الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ويسعى فريق ليفربول إلى استعادة الانتصارات أوروبيًا بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها على ملعبه "أنفيلد" من أمام فريق أيندهوفن بنتيجة 4-1.

كما أن لدى الفريق الإنجليزي رغبة في الفوز من أجل إعادة الاستقرار نسبيًا بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين نجم الفريق محمد صلاح والمدرب آرني سلوت على خلفية تواجده ثلاث مباريات على مقاعد البدلاء في الدوري الإنجليزي.

وأفادت صحيفة "Standard" البريطانية أن ليفربول سيظهر بثنائي هجومي بقيادة ألكسندر إيزاك وهوجو إيكتيكي، كما سيجري سلوت تبديلات دفاعية من خلال مشاركة جو جوميز بدلاً من كونور برادلي وتواجد أندرو روبيرتسون بدلاً من ميلوس كيركيز.

ومن المتوقع أن يلعب فريق ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - جو جوميز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبيرخ - دومنيك سوبوسلاي - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك - هوجو إيكتيكي.

