تشهد الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا مباراة قوية تجمع بين فريقي ليفربول الإنجليزي ومضيفه إنتر ميلان الإيطالي.

وكان ليفربول قد جمع 9 نقاط يحتل بها المركز الـ13 بين 36 فريقا يتنافسون في مرحلة الدوري، بفارق 3 نقاط خلف إنتر صاحب المرتبة الرابعة.

دوري أبطال أوروبا.. جدول مباريات الجولة السادسة

ومنذ الموسم الماضي، شهد دوري أبطال اوروبا تغييرا في نظامه بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

ويتأهل أصحاب المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما يخوض أصحاب المراكز من التاسع حتى الـ24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب، يصعد منه 8 فرق لاستكمال مشوار البطولة في ثمن النهائي.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة إنتر ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الثلاثاء مباراة إنتر ضد ليفربول على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية.

وتنطلق القمة المرتقبة بين إنتر وليفربول في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة إنتر ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة إنتر وليفربول عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا