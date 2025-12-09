تلقى المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو، مدرب نادي ريال مدريد، سؤالًا بشأن استبعاد اللاعب المصري محمد صلاح في ليفربول، مع مقارنة ذلك بقضية البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي، مساء غدٍ الأربعاء، على أرضه في ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار الجولة السادسة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، بينما يلتقي ليفربول هذا المساء بإنتر ضمن مباريات الجولة نفسها.

استبعاد صلاح

ودخل صلاح في أزمة مع المدرب الهولندي آرني سلوت بعد أن أكد انهيار علاقته به تمامًا، عقب جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول في آخر 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، فيما خرج إلى وسائل الإعلام موجهًا انتقادات حادة إلى إدارة النادي، كما ألمح إلى إمكانية رحيله قريبًا.

واتخذ ليفربول قرارًا باستبعاد صلاح من قائمة ليفربول ضد إنتر، لأسباب تأديبية.

لماذا لم يفعل ألونسو ذلك مع فينيسيوس جونيور؟

عاش فينيسيوس وضعًا مشابهًا بعد اعتراضه على تشابي ألونسو عقب استبداله في مباراة ريال مدريد ضد برشلونة بالدوري الإسباني، إذ بدا غاضبًا بحسب ما نقلت الكاميرات التليفزيونية، مهددًا بالرحيل.

ولم يصدر ريال مدريد أو ألونسو أي عقوبات على فينيسيوس، إذ عاد إلى المشاركة بصورة طبيعية.

وسئل ألونسو في المؤتمر الصحفي عن استبعاد صلاح، وعما إذا كان من المفترض أن يدير قضية فينيسيوس جونيور بطريقة مشابهة، ليجيب مدرب ريال مدريد: "هذه أمور يتعاملون معها هناك في ليفربول".

وأضاف: "بالنسبة لي استبدال فينيسيوس أمام برشلونة كان قرارًا مناسبًا، وإذا عاد بي الزمن مرة أخرى، فلن أتردد في استبداله".

وعن إمكانية خلافة المدرب الهولندي آرني سلوت في ليفربول، أوضح: "حاليًا أنا مدرب لريال مدريد.. هذا المكان الذي أريد أن أكون فيه".

ويحظى ألونسو بعلاقة طيبة مع جماهير نادي ليفربول منذ أن كان لاعبًا في صفوف الفريق الأول في الفترة بين 2004 و2009.