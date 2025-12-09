علق المدرب الإسباني تشابي ألونسو على مستقبله مع نادي ريال مدريد، بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى إمكانية إقالته قريبًا إذا استمرت النتائج السيئة أمام مانشستر سيتي في المباراة المقبلة.

ويلتقي ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ألونسو يعلق على مستقبله مع ريال مدريد

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء سيتي: "نحن فريق واحد.. عندما تكون مدربًا لريال مدريد فيجب أن تكون مستعدًا لكل شيء، وأنا لدي الكثير من الحماس من أجل تحويل هذا الغضب أمام مانشستر سيتي، وكل شيء يمكن أن يتغير سريعًا في كرة القدم".

وأضاف: "ظهور مرشحين لخلافتي في ريال مدريد؟ عندما تكون مدربًا لهذا النادي فيجب أن تكون مستعدًا لجميع المواقف الممكنة".

وواصل تصريحاته في هذا الشأن: "تدريب نادٍ مثل ريال مدريد يحتاج إلى التكيف والتعلم.. أنا أعرف النادي جيدًا، وهناك أيام جيدة وأخرى لا، لكننا نخطو خطوات في كل مباراة".

وأكمل: "التواصل مستمر مع إدارة ريال مدريد، والجميع متحدون من أجل النادي".

وعن إمكانية خلافة المدرب الهولندي آرني سلوت في ليفربول، أوضح: "حاليًا أنا مدرب لريال مدريد.. هذا المكان الذي أريد أن أكون فيه".

قبل أن يختتم: "مانشستر سيتي تطور.. فريق جوارديولا يملك لاعبين جدد وأشياء لم تعد تشبه ما كان عليه الفريق في السنوات الأخيرة، وسيكون خصمًا صعبًا".