مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

قبل لقاء مانشستر سيتي.. ألونسو يعلق على مستقبله مع ريال مدريد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:20 م 09/12/2025
الونسو

تشابي ألونسو من المؤتمر الصحفي لريال مدريد وسيتي

علق المدرب الإسباني تشابي ألونسو على مستقبله مع نادي ريال مدريد، بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى إمكانية إقالته قريبًا إذا استمرت النتائج السيئة أمام مانشستر سيتي في المباراة المقبلة.

ويلتقي ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ألونسو يعلق على مستقبله مع ريال مدريد

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء سيتي: "نحن فريق واحد.. عندما تكون مدربًا لريال مدريد فيجب أن تكون مستعدًا لكل شيء، وأنا لدي الكثير من الحماس من أجل تحويل هذا الغضب أمام مانشستر سيتي، وكل شيء يمكن أن يتغير سريعًا في كرة القدم".

وأضاف: "ظهور مرشحين لخلافتي في ريال مدريد؟ عندما تكون مدربًا لهذا النادي فيجب أن تكون مستعدًا لجميع المواقف الممكنة".

وواصل تصريحاته في هذا الشأن: "تدريب نادٍ مثل ريال مدريد يحتاج إلى التكيف والتعلم.. أنا أعرف النادي جيدًا، وهناك أيام جيدة وأخرى لا، لكننا نخطو خطوات في كل مباراة".

وأكمل: "التواصل مستمر مع إدارة ريال مدريد، والجميع متحدون من أجل النادي".

وعن إمكانية خلافة المدرب الهولندي آرني سلوت في ليفربول، أوضح: "حاليًا أنا مدرب لريال مدريد.. هذا المكان الذي أريد أن أكون فيه".

قبل أن يختتم: "مانشستر سيتي تطور.. فريق جوارديولا يملك لاعبين جدد وأشياء لم تعد تشبه ما كان عليه الفريق في السنوات الأخيرة، وسيكون خصمًا صعبًا".

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا تشابي ألونسو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

كأس العرب قطر 2025

تابع
