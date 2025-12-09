المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
شكوك حول مشاركة مبابي في مواجهة مانشستر سيتي

محمد همام

كتب - محمد همام

01:29 م 09/12/2025
مبابي

كيليان مبابي لاعب ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن احتمالية غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي، هداف فريق ريال مدريد، عن مواجهة مانشستر سيتي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يستضيف فريق ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، مساء غدٍ الأربعاء، في إطار الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا نسخة موسم 2025-2026.

وأفادت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن كيليان مبابي يعاني من انزعاج في الساق، مما تحوم الشكوك حول مشاركته في لقاء الغد.

وخاض صاحب الـ26 عامًا مباراة ريال مدريد الماضية أمام سيلتا فيجو في منافسات الدوري الإسباني، حيث انتهى اللقاء بخسارة "الميرنجي" بهدفين دون رد.

وشارك النجم الفرنسي الدولي في 21 مباراة سواء على مستوى بطولة الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، ليسجل 21 هدفًا بجانب صناعة أربعة أهداف.

ويمتلك مبابي سجلاً رائعًا في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله تسعة أهداف، كان آخرها إحرازه أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ضد أولمبياكوس.

لمعرفة ترتيب ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. اضغط هنا

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي الدوري الإسباني كيليان مبابي

