المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

غياب ديمبلي وشوفالييه عن سان جيرمان أمام بلباو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:50 م 09/12/2025
ديمبلي

عثمان ديمبلي

يفتقد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للثنائي عثمان ديمبلي ولوكاس شوفالييه، في مباراته أمام أتلتيك بلباو بدوري أبطال أوروبا.

باريس يحل ضيفا على بلباو، غدا الأربعاء، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر سان جيرمان عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء أن ديمبلي شعر بالمرض بينما لا يزال شوفالييه يتعافى من إصابة في الكاحل الأيمن.

ويعد هذا الغياب انتكاسة جديدة لديمبلي، الذي عاد من إصابة في عضلة الساق اليسرى خلال مباراة توتنهام في نهاية نوفمبر، ولم يشارك بعدها سوى في مباراتين فقط في الدوري الفرنسي.

وقبل ذلك، كان ديمبيلي غاب لعدة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة اليمنى تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا في سبتمبر الماضي.

ولا يزال سان جيرمان يفتقد لجهود أشرف حكيمي، الظهير الأيمن للمنتخب المغربي، الذي يعاني من التواء في الكاحل الأيسر، ويسابق الزمن للتعافي قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية في بلاده اعتبارا من 21 ديسمبر الحالي.

ويتوقع أن يتولى ماتفي سافونوف حراسة عرين الفريق في غياب شوفالييه، الذي تعرض للإصابة في الخسارة أمام موناكو بعد تدخل عنيف مع لامين كامارا يوم 29 نوفمبر.

جدير بالذكر أن سان جيرمان يدافع حاليا عن لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، وحاليا يتواجد في المركز الثاني في مرحلة الدوري، بعد مرور 5 جولات بفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال المتصدر.

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg