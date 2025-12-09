غياب ديمبلي وشوفالييه عن سان جيرمان أمام بلباو

يفتقد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للثنائي عثمان ديمبلي ولوكاس شوفالييه، في مباراته أمام أتلتيك بلباو بدوري أبطال أوروبا.

باريس يحل ضيفا على بلباو، غدا الأربعاء، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر سان جيرمان عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء أن ديمبلي شعر بالمرض بينما لا يزال شوفالييه يتعافى من إصابة في الكاحل الأيمن.

ويعد هذا الغياب انتكاسة جديدة لديمبلي، الذي عاد من إصابة في عضلة الساق اليسرى خلال مباراة توتنهام في نهاية نوفمبر، ولم يشارك بعدها سوى في مباراتين فقط في الدوري الفرنسي.

وقبل ذلك، كان ديمبيلي غاب لعدة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة اليمنى تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا في سبتمبر الماضي.

ولا يزال سان جيرمان يفتقد لجهود أشرف حكيمي، الظهير الأيمن للمنتخب المغربي، الذي يعاني من التواء في الكاحل الأيسر، ويسابق الزمن للتعافي قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية في بلاده اعتبارا من 21 ديسمبر الحالي.

ويتوقع أن يتولى ماتفي سافونوف حراسة عرين الفريق في غياب شوفالييه، الذي تعرض للإصابة في الخسارة أمام موناكو بعد تدخل عنيف مع لامين كامارا يوم 29 نوفمبر.

جدير بالذكر أن سان جيرمان يدافع حاليا عن لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، وحاليا يتواجد في المركز الثاني في مرحلة الدوري، بعد مرور 5 جولات بفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال المتصدر.