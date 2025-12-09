يواصل برشلونة الإسباني مشواره في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بخوض مباراة قوية أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكان برشلونة قد جمع 7 نقاط يحتل بها المركز الـ18 بين 36 فريقا يتنافسون في مرحلة الدوري، بينما يحتل فرانفكورت المركز الـ28 بـ4 نقاط.

دوري أبطال أوروبا.. جدول مباريات الجولة السادسة

ومنذ الموسم الماضي، شهد دوري أبطال اوروبا تغييرا في نظامه بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

ويتأهل أصحاب المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما يخوض أصحاب المراكز من التاسع حتى الـ24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب، يصعد منه 8 فرق لاستكمال مشوار البطولة في ثمن النهائي.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة برشلونة وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة برشلونة ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الثلاثاء مباراة برشلونة ضد فرانكفورت على ملعب "كامب نو".

وتنطلق القمة المرتقبة بين برشلونة وفرانكفورت في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة برشلونة وفرانكفورت عبر قناة "بي إن سبورتس HD2".

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا