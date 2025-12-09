المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباراة برشلونة وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:04 م 09/12/2025
فريق برشلونة

برشلونة

يواصل برشلونة الإسباني مشواره في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بخوض مباراة قوية أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكان برشلونة قد جمع 7 نقاط يحتل بها المركز الـ18 بين 36 فريقا يتنافسون في مرحلة الدوري، بينما يحتل فرانفكورت المركز الـ28 بـ4 نقاط.

دوري أبطال أوروبا.. جدول مباريات الجولة السادسة

ومنذ الموسم الماضي، شهد دوري أبطال اوروبا تغييرا في نظامه بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

ويتأهل أصحاب المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما يخوض أصحاب المراكز من التاسع حتى الـ24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب، يصعد منه 8 فرق لاستكمال مشوار البطولة في ثمن النهائي.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة برشلونة وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة برشلونة ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الثلاثاء مباراة برشلونة ضد فرانكفورت على ملعب "كامب نو".

وتنطلق القمة المرتقبة بين برشلونة وفرانكفورت في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة برشلونة وفرانكفورت عبر قناة "بي إن سبورتس HD2".

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

دوري أبطال أوروبا برشلونة آينتراخت فرانكفورت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg