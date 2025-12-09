المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

غاب عن المران الأخير.. تقارير: كامافينجا خارج قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

02:46 م 09/12/2025
كامافينجا

كامافينجا يغيب عن ريال مدريد أمام سيتي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، غياب اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينجا عن قائمة نادي ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بعد أن فشل صاحب الـ23 عامًا في المشاركة في المران الرئيسي الأخير قبل القمة المرتقبة.

ويستقبل ريال مدريد على أرضه في ملعب سانتياجو برنابيو، مانشستر سيتي، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

كامافينجا يغيب عن ريال مدريد أمام سيتي

ذكرت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية أن كامافينجا لن يكون ضمن قائمة ريال مدريد لمباراة مانشستر سيتي بسبب الإصابة.

وأوضحت أن كامافينجا اشتكى من إصابة في كاحل القدم ستمنعه بالتأكيد عن الظهور في المباراة المرتقبة ضد مانشستر سيتي.

وشددت على غياب لاعب الوسط الفرنسي عن المشاركة في تدريبات ريال مدريد الجماعية، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل بتدريبات ريال مدريد، أثار الفرنسي الآخر كيليان مبابي الجدل بعد أن غاب أيضًا عن المران الجماعي بسبب كدمة في الركبة.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن موقف مبابي ليس مثل كامافينجا، إذ ما زال يملك هداف ريال مدريد فرصة المشاركة أمام مانشستر سيتي.

وتحمل مباراة مانشستر سيتي أهمية كبيرة لريال مدريد، خاصة مع تأكيد تقارير صحفية بأن النتيجة ستؤثر على مستقبل المدرب تشابي ألونسو.

 

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مانشستر سيتي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg