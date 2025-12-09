أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، غياب اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينجا عن قائمة نادي ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بعد أن فشل صاحب الـ23 عامًا في المشاركة في المران الرئيسي الأخير قبل القمة المرتقبة.

ويستقبل ريال مدريد على أرضه في ملعب سانتياجو برنابيو، مانشستر سيتي، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

كامافينجا يغيب عن ريال مدريد أمام سيتي

ذكرت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية أن كامافينجا لن يكون ضمن قائمة ريال مدريد لمباراة مانشستر سيتي بسبب الإصابة.

وأوضحت أن كامافينجا اشتكى من إصابة في كاحل القدم ستمنعه بالتأكيد عن الظهور في المباراة المرتقبة ضد مانشستر سيتي.

وشددت على غياب لاعب الوسط الفرنسي عن المشاركة في تدريبات ريال مدريد الجماعية، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل بتدريبات ريال مدريد، أثار الفرنسي الآخر كيليان مبابي الجدل بعد أن غاب أيضًا عن المران الجماعي بسبب كدمة في الركبة.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن موقف مبابي ليس مثل كامافينجا، إذ ما زال يملك هداف ريال مدريد فرصة المشاركة أمام مانشستر سيتي.

وتحمل مباراة مانشستر سيتي أهمية كبيرة لريال مدريد، خاصة مع تأكيد تقارير صحفية بأن النتيجة ستؤثر على مستقبل المدرب تشابي ألونسو.