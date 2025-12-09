المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

0 1
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

2 0
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

بعد 205 أيام.. تير شتيجن يعود لقائمة برشلونة أمام فرانكفورت

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:12 م 09/12/2025
تير شتيجن

تير شتيجن وهانز فليك - برشلونة

قرر الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، عودة حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن، لقائمة الفريق الكتالوني، التي تواجه آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويستضيف برشلونة نظيره آينتراخت فرانكفورت في العاشرة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن برشلونة، اليوم الثلاثاء، قائمة الفريق المكونة من 22 لاعبا، والتي ستواجه آينترخت فرانكفورت، على ملعب (كامب نو).

وتضم قائمة النادي الكتالوني: "تير شتيجن، وبالدي، وكوبارسي، وفيران، وبيدري، وليفاندوفسكي، ولامين يامال، ورافينيا، وخوان جارسيا، وراشفورد، وكريستنسن، وفيرمين، وكاسادو، وجيرارد مارتن، ودي يونج، وبيرنال، وكوندي، وإريك، وتشيزني، وجوفري، ودرو، وروني".

وتعود آخر مباراة لتير شتيجن مع برشلونة في 18 مايو الماضي ضد فياريال (أي منذ 205 أيام).

ويتطلع برشلونة إلى العودة إلى نغمة الانتصارات في المسابقة القارية، التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين، عقب تعادله 3-3 مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي، وخسارته القاسية 3-0 أمام مضيفه تشيلسي.

للتعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

 

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الإمارات

الإمارات

2 0
الكويت

الكويت

17

جاء الهدف بعدما نفذ يحيى الغساني ركلة الجزاء بنجاح في وسط المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مصر الثاني

مصر الثاني

0 1
الأردن

الأردن

29

هدف ضائع لمنتخب مصر بعد لمسة رأسية من مروان حمدي وتصل الكرة لإسلام عيسى ويسدد الكرة قوية من داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
