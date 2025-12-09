قرر الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، عودة حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن، لقائمة الفريق الكتالوني، التي تواجه آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويستضيف برشلونة نظيره آينتراخت فرانكفورت في العاشرة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن برشلونة، اليوم الثلاثاء، قائمة الفريق المكونة من 22 لاعبا، والتي ستواجه آينترخت فرانكفورت، على ملعب (كامب نو).

وتضم قائمة النادي الكتالوني: "تير شتيجن، وبالدي، وكوبارسي، وفيران، وبيدري، وليفاندوفسكي، ولامين يامال، ورافينيا، وخوان جارسيا، وراشفورد، وكريستنسن، وفيرمين، وكاسادو، وجيرارد مارتن، ودي يونج، وبيرنال، وكوندي، وإريك، وتشيزني، وجوفري، ودرو، وروني".

وتعود آخر مباراة لتير شتيجن مع برشلونة في 18 مايو الماضي ضد فياريال (أي منذ 205 أيام).

ويتطلع برشلونة إلى العودة إلى نغمة الانتصارات في المسابقة القارية، التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين، عقب تعادله 3-3 مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي، وخسارته القاسية 3-0 أمام مضيفه تشيلسي.

