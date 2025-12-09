المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

0 1
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

2 0
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دفعة قوية.. يوفنتوس يستعيد صلابته الدفاعية بدوري الأبطال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:43 م 09/12/2025
يوفنتوس

يوفنتوس

حصل يوفنتوس على دفعة معنوية مهمة قبل مباراته الحاسمة أمام بافوس في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، بعدما شهدت تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء عودة الثنائي الدفاعي جليسون بريمر ودانييلي روجاني للمشاركة مع بقية اللاعبين في مركز كونتيناسا، وفقًا لما ذكره موقع IlBianconero.

بريمر وروجاني يعززان خيارات سباليتي الدفاعية

وعلى الرغم من عودة المدافعين إلى التدريبات الجماعية، فإن تقارير سكاي سبورت إيطاليا تشير إلى أن مشاركتهما كأساسيين تبدو غير مرجحة، مع إمكانية الدفع بهما لدقائق في الشوط الثاني، خصوصًا بريمر الذي يقترب تدريجيًا من استعادة جاهزيته.

وكان بريمر قد خضع في أكتوبر الماضي لعملية جراحية في الغضروف المفصلي، قبل أن يعود للتدريبات بعد فترة تعافٍ امتدت لنحو شهرين كما كان مخططًا.

كما شهد مركز كونتيناسا ظهور المهاجم دوسان فلاهوفيتش، الذي خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي، حيث تابع جزءًا من المران من على مقاعد البدلاء، رغم أن عودته المتوقعة تأتي في مارس 2026.

ويمتلك كل من يوفنتوس وبافوس ست نقاط بعد مرور خمس جولات من دور المجموعات، ما يجعل مواجهة الأربعاء حاسمة في صراع التأهل.

دوري أبطال أوروبا يوفنتوس جليسون بريمر دانييلي روجاني

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

