حصل يوفنتوس على دفعة معنوية مهمة قبل مباراته الحاسمة أمام بافوس في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، بعدما شهدت تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء عودة الثنائي الدفاعي جليسون بريمر ودانييلي روجاني للمشاركة مع بقية اللاعبين في مركز كونتيناسا، وفقًا لما ذكره موقع IlBianconero.

بريمر وروجاني يعززان خيارات سباليتي الدفاعية

وعلى الرغم من عودة المدافعين إلى التدريبات الجماعية، فإن تقارير سكاي سبورت إيطاليا تشير إلى أن مشاركتهما كأساسيين تبدو غير مرجحة، مع إمكانية الدفع بهما لدقائق في الشوط الثاني، خصوصًا بريمر الذي يقترب تدريجيًا من استعادة جاهزيته.

وكان بريمر قد خضع في أكتوبر الماضي لعملية جراحية في الغضروف المفصلي، قبل أن يعود للتدريبات بعد فترة تعافٍ امتدت لنحو شهرين كما كان مخططًا.

كما شهد مركز كونتيناسا ظهور المهاجم دوسان فلاهوفيتش، الذي خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي، حيث تابع جزءًا من المران من على مقاعد البدلاء، رغم أن عودته المتوقعة تأتي في مارس 2026.

ويمتلك كل من يوفنتوس وبافوس ست نقاط بعد مرور خمس جولات من دور المجموعات، ما يجعل مواجهة الأربعاء حاسمة في صراع التأهل.