المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

0 3
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

3 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بقيادة مرموش.. قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

05:22 م 09/12/2025
مرموش

عمر مرموش

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة الفريق لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على نظيره ريال مدريد، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز التاسع في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يقع ريال مدريد في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

مرموش على رأس قائمة مانشستر سيتي

تواجد النجم المصري عمر مرموش على رأس قائمة النادي الإنجليزي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد، ماركوس بيتينيلي، جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: روبن دياز، ناثان آكي، ريان آيت نوري، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي، عبد القادر خوسانوف، ريكو لويس.

خط الوسط: تيجاني رايندرز، نيكو جونزاليس، بيرناردو سيلفا، ماتيوس نونيز.

خط الهجوم: عمر مرموش، إيرلينج هالاند، ريان شرقي، جيريمي دوكو، سافينيو، فيل فودين، أوسكار بوب.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
ريال مدريد مانشستر سيتي عمر مرموش

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg