بقيادة مرموش.. قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة الفريق لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على نظيره ريال مدريد، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز التاسع في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يقع ريال مدريد في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

مرموش على رأس قائمة مانشستر سيتي

تواجد النجم المصري عمر مرموش على رأس قائمة النادي الإنجليزي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد، ماركوس بيتينيلي، جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: روبن دياز، ناثان آكي، ريان آيت نوري، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي، عبد القادر خوسانوف، ريكو لويس.

خط الوسط: تيجاني رايندرز، نيكو جونزاليس، بيرناردو سيلفا، ماتيوس نونيز.

خط الهجوم: عمر مرموش، إيرلينج هالاند، ريان شرقي، جيريمي دوكو، سافينيو، فيل فودين، أوسكار بوب.