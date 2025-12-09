أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، تسجيل البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم الفريق، في قائمة الجانرز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ودخل جابرييل جيسوس في قائمة أرسنال الأوروبية، بدلاً من ماكس دومان لاعب الفريق الشاب.

وأكد نادي أرسنال في بيانه الرسمي، أن جيسوس أصبح متاحا للفريق لخوض مباراة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي أرسنال مع نظيره كلوب بروج، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وأشار بيان أرسنال، إلى أنه سيتم إضافة ماكس دومان الذي تعرض لإصابة في الكاحل أثناء اللعب مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا يوم السبت، إلى قائمة الفريق الثانية في يناير، ولكن لن يُسمح له باللعب في أي من مسابقات "يويفا" لمدة 60 يومًا اعتبارًا من اليوم (6 فبراير).

جدير بالذكر أن جيسوس لم يشارك مع أرسنال في أي مباراة خلال الموسم الحالي، حيث كان يعاني من إصابة قوية خلال الفترة الماضية.