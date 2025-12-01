أكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، على صعوبة مباراة أتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على أتلتيك بلباو، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات لويس إنريكي

وقال إنريكي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "ملعب سان ماميس؟ إنه أحد أفضل الملاعب الإسبانية، أتيحت لي فرصة أن أكون أول خصم في هذا الملعب وما زلت أذكر ذلك، نعلم أن الأجواء ستكون حماسية للغاية، بالأمس أتيحت لي فرصة التحدث مع لاعبي فريقي حول هذا الأمر، من الرائع أن نتمكن من لعب هذا النوع من المباريات. إنها مباراة مهمة للغاية، لهم ولنا".

وأضاف: "أحب أن تكون علاقتي مع لاعبيّ صريحة، أحب أن أتأكد من رغبتهم في التواصل معي أكثر أو أقل، فالأمر متروك لكلّ منهم، إنه أمرٌ بالغ الأهمية".

وواصل: "ستكون مباراة صعبة للغاية، لأنهم فريق يلعب بشكل جيد، يتمتعون بمواصفات بدنية وفنية عالية، أحب هذا النادي وأحب شخصيتهم، إنهم يلعبون في دوري أبطال أوروبا، وهذا يعني الكثير، إنه لمن دواعي سروري حقًا أن أكون هنا".

وأتم مدرب باريس سان جيرمان: "ديزري دوي؟ لقد عاد إنه أمر مهم لنا، لكن علينا أن ننظر في عدد الدقائق التي سيلعبها، تحدثتُ معه هذا الأسبوع، آمل أن يتمكن من اللعب، علينا الانتظار حتى الغد لمعرفة المدة التي سيتمكن من اللعب فيها بالضبط".