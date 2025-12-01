المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

0 3
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

3 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

2 0
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

3 3
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

1 6
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إنريكي: مباراة أتلتيك بلباو ستكون صعبة.. والأجواء حماسية في سان ماميس

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:14 م 09/12/2025
لويس إنريكي

لويس إنريكي

أكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، على صعوبة مباراة أتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على أتلتيك بلباو، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات لويس إنريكي

وقال إنريكي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "ملعب سان ماميس؟ إنه أحد أفضل الملاعب الإسبانية، أتيحت لي فرصة أن أكون أول خصم في هذا الملعب وما زلت أذكر ذلك، نعلم أن الأجواء ستكون حماسية للغاية، بالأمس أتيحت لي فرصة التحدث مع لاعبي فريقي حول هذا الأمر، من الرائع أن نتمكن من لعب هذا النوع من المباريات. إنها مباراة مهمة للغاية، لهم ولنا".

وأضاف: "أحب أن تكون علاقتي مع لاعبيّ صريحة، أحب أن أتأكد من رغبتهم في التواصل معي أكثر أو أقل، فالأمر متروك لكلّ منهم، إنه أمرٌ بالغ الأهمية".

وواصل: "ستكون مباراة صعبة للغاية، لأنهم فريق يلعب بشكل جيد، يتمتعون بمواصفات بدنية وفنية عالية، أحب هذا النادي وأحب شخصيتهم، إنهم يلعبون في دوري أبطال أوروبا، وهذا يعني الكثير، إنه لمن دواعي سروري حقًا أن أكون هنا".

وأتم مدرب باريس سان جيرمان: "ديزري دوي؟ لقد عاد إنه أمر مهم لنا، لكن علينا أن ننظر في عدد الدقائق التي سيلعبها، تحدثتُ معه هذا الأسبوع، آمل أن يتمكن من اللعب، علينا الانتظار حتى الغد لمعرفة المدة التي سيتمكن من اللعب فيها بالضبط".

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان أتلتيك بلباو

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما قبل المباراة
برشلونة

برشلونة

- -
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

5

ويحتل برشلونة المركز الـ 18 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، فيما يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الـ 29 برصيد 4 نقاط.

تفاصيل المباراة
ما قبل المباراة
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
ليفربول

ليفربول

5

يتواجد فريق ليفربول في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدور الرئيسي، من دوري أبطال أوروبا، حيث نجح النادي الإنجليزي في حصد 9 نقاط من 5 مباريات.

تفاصيل المباراة
مباشر
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

3 3
الزمالك

الزمالك

75

فرصة لكهرباء الإسماعيلية بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
