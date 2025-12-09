كشف الجهاز الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بقيادة آرني سلوت، عن تشكيل الفريق لمواجهة إنتر الإيطالي في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره إنتر، ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

واستبعد المدرب آرني سلوت، لاعبه محمد صلاح من رحلة الفريق إلى إيطاليا لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا، على خلفية تصريحاته التي صدرت منه عقب مباراة ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول أمام إنتر في دوري الأبطال

استقر الجهاز الفني لنادي ليفربول، على التشكيل الذي سيدخل به الفريق المباراة أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، جو جوميز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي، ألكسندر إيزاك، كورتيس جونز.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مامارداشفيلي، وودمان، كيركيز، فيرتز، برادلي، نيوني، نجوموها، لاكي.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

يحتل فريق إنتر المركز الرابع في جدول ترتيب الدور الرئيسي، من دوري أبطال أفريقيا، إذ تمكن النادي الإيطالي من حصد 12 نقطة خلال 5 مباريات.

يتواجد فريق ليفربول في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدور الرئيسي، من دوري أبطال أوروبا، حيث نجح النادي الإنجليزي في حصد 9 نقاط من 5 مباريات.