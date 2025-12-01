المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جوارديولا: لا أرى أن ريال مدريد في لحظة ضعف.. وأشعر بالتعاطف مع تشابي ألونسو

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

09:15 م 09/12/2025
جوارديولا

جوارديولا

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أن نادي ريال مدريد ليس في لحظة ضعف، مشيراً إلى أنه يشعر بالتعاطف مع تشابي ألونسو مدرب النادي الملكي.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ريال مدريد، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات جوارديولا

وقال جوارديولا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "ريال مدريد في لحظة ضعف؟ هذا رأي الناس، أنا لا أتفق معهم".

وأضاف: "انتقادات لتشابي ألونسو؟ أشعر بالتعاطف معه، لأننا قضينا عامين معًا، وكانت تجربة رائعة أن أكون معه، نتشارك الكثير والكثير من الأشياء، بما في ذلك عائلاتنا، برشلونة وريال مدريد هما أصعب ناديين للإدارة، وأكثرهما صعوبة من حيث الضغوط والبيئة".

وواصل: "أتمنى لتشابي ألونسو كل التوفيق لأنني أحبه حقًا وأقدره حقًا".

وتابع: "سانتياجو برنابيو إنه مكان جيد للقدوم إليه لإثبات نفسك كفريق واحد".

وأكمل: "أعظم اللاعبين الذين تركوا بصمة لعقد من الزمن، دي بروين، ووكر، جوندوجان وستونز ليسوا هنا، يتواجد الآن لاعبون جدد، ويرغبون في خوض هذه التجربة، إنه مكان رائع لإثبات أنفسهم وكفاءتهم كفريق".

وأتم تشابي ألونسو تصريحاته: "أنا أركز على تحليل فريقي وعلى التفكير في الذهنية والسلوك للفوز على ريال مدريد، في هذه البطولة لا يكفي أن تكون أفضل من ريال مدريد، بل يجب أن تكون أفضل بكثير، وهذا يتطلب عوامل كثيرة، يجب أن نفكر في الفوز وتقديم أفضل أداء ممكن وأن نكون جاهزين لشهري فبراير ومارس".

