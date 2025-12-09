المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

0 3
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

3 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

2 0
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

3 3
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

1 6
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

مارتينيز يقود الهجوم.. تشكيل إنتر أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:15 م 09/12/2025
إنتر

لاوتارو مارتينيز

أعلن الجهاز الفني لنادي إنتر الإيطالي، بقيادة كريستيان كييفو، تشكيل الفريق لمواجهة ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره إنتر، ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

تشكيل إنتر أمام ليفربول في دوري الأبطال

استقر كريستيان كييفو، المدير الفني لنادي إنتر، على تشكيل الفريق لمواجهة ليفربول، في المباراة التي ستجمعهما بدوري أبطال أوروبا.

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، فرانسيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: لويس هنريكي، هاكان تشالهان أوجلو، نيكولو باريلا، هنريك ميختاريان، فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مارتينيز، تاهو، دي فيرج، زيلينيسكي، سوتشيتش، بوني، فراتيسي، ديوف، كارلوس أجوستو، بيسييك، إيسبوسيتو، ماتيو كوتشي.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

يحتل فريق إنتر المركز الرابع في جدول ترتيب الدور الرئيسي، من دوري أبطال أفريقيا، إذ تمكن النادي الإيطالي من حصد 12 نقطة خلال 5 مباريات.

يتواجد فريق ليفربول في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدور الرئيسي، من دوري أبطال أوروبا، حيث نجح النادي الإنجليزي في حصد 9 نقاط من 5 مباريات.

مباراة إنتر ميلان القادمة
دوري أبطال أوروبا ليفربول إنتر ميلان

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

