أعلن الجهاز الفني لنادي إنتر الإيطالي، بقيادة كريستيان كييفو، تشكيل الفريق لمواجهة ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره إنتر، ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

تشكيل إنتر أمام ليفربول في دوري الأبطال

استقر كريستيان كييفو، المدير الفني لنادي إنتر، على تشكيل الفريق لمواجهة ليفربول، في المباراة التي ستجمعهما بدوري أبطال أوروبا.

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، فرانسيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: لويس هنريكي، هاكان تشالهان أوجلو، نيكولو باريلا، هنريك ميختاريان، فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مارتينيز، تاهو، دي فيرج، زيلينيسكي، سوتشيتش، بوني، فراتيسي، ديوف، كارلوس أجوستو، بيسييك، إيسبوسيتو، ماتيو كوتشي.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

يحتل فريق إنتر المركز الرابع في جدول ترتيب الدور الرئيسي، من دوري أبطال أفريقيا، إذ تمكن النادي الإيطالي من حصد 12 نقطة خلال 5 مباريات.

يتواجد فريق ليفربول في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدور الرئيسي، من دوري أبطال أوروبا، حيث نجح النادي الإنجليزي في حصد 9 نقاط من 5 مباريات.