كلام فى الكورة
بايرن ميونخ يكرم ضيافة سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:41 م 09/12/2025
بايرن ميونخ

فريق بايرن ميونخ

حسم نادي بايرن ميونخ الألماني تفوقه على نظيره سبورتينج لشبونة البرتغالي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتفوق بايرن ميونخ على نظيره سبورتينج لشبونة بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جرى ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات دوري الأبطال، وأقيمت المباراة على أرضية ملعب أليانز أرينا.

تشكيل بايرن ميونخ وسبورتينج لشبونة

بدأ بايرن ميونخ المباراة، بالتشكيل التالي: مانويل نوير، لايمر، أوباميكانو، تاه، ستانيسك، كيميتش، بافلوفيتش، كاري، أوليس، جنابري، كين.

ودخل سبورتينج لشبونة المباراة، بالتشكيل التالي: روي سيلفا، ريس، كواريزما، ديوماندي، فريسنيدا، سيمويس، هولماند، أراوخو، سانتوس، كاتانو، سواريز.

بايرن ميونخ يتفوق على سبورتينج لشبونة

سيطر فريق بايرن ميونخ على أحداث الشوط الأول من مباراته أمام سبورتينج لشبونة، إلا أن الشباك ظلت نظيفة طوال 45 دقيقة أولى.

ظلت السيطرة قائمة لفريق بايرن ميونخ، مقابل ظهور على استحياء من جانب سبورتينج لشبونة، وسجل جوشوا كيميتش بالخطأ في مرماه بالدقيقة 54 مانحًا الضيوف الأفضلية.

وعادل سيرجي جنابري النتيجة في الدقيقة 65 من زمن المباراة، قبل أن يحرز لينارت كارل هدف التقدم لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 69.

وأحرز جوناثان تاه الهدف الثالث لصالح بايرن ميونخ، في الدقيقة 77 من زمن المباراة مؤكدًا على تفوق فريقه.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة، ليحتل وصافة جدول ترتيب الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، بينما ظل سبورتينج لشبونة عند 10 نقاط مستقرًا في المرتبة التاسعة.

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ سبورتينج لشبونة

