حسم نادي بايرن ميونخ الألماني تفوقه على نظيره سبورتينج لشبونة البرتغالي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتفوق بايرن ميونخ على نظيره سبورتينج لشبونة بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جرى ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات دوري الأبطال، وأقيمت المباراة على أرضية ملعب أليانز أرينا.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة، ليحتل وصافة جدول ترتيب الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، بينما ظل سبورتينج لشبونة عند 10 نقاط مستقرًا في المرتبة التاسعة.

سلسلة تاريخية لبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

حقق نادي بايرن ميونخ، رقما تاريخيا في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على سبورتنج لشبونة.

ولم يُهزم بايرن ميونيخ في آخر 37 مباراة على أرضه في دور المجموعات/مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وحقق النادي البافاري إجمالي 35 فوزًا وتعادل في مباراتين، ولم يخسر أي مباراة.

سلسلة مباريات بايرن ميونخ بدون هزيمة في دوري أبطال أوروبا مستمرة منذ عام 2013.