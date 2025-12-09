المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

0 3
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

3 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

2 0
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

3 3
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

0 0
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

0 1
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

1 6
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

بيرناردو سيلفا: مانشستر سيتي يتحسن.. ومباراة ريال مدريد ستكون صعبة جدًا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:04 م 09/12/2025
بيرناردو سيلفا

بيرناردو سيلفا

تحدث بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، عن مباراة فريقه أمام ريال مدريد، والتي ستجري ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مباريات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب سنتياجو بيرنابيو.

تصريحات بيرناردو سيلفا

استهل بيرناردو سيلفا، متوسط ميدان مانشستر سيتي، تصريحاته التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي، قائلًا: النادي اتخذ قرارًا بتغيير الكثير من اللاعبين، ومنح الفريق ديناميكية جديدة، لذلك فهو فريق مختلف مليء بالإمكانات والطاقة، ونحن نتطلع إلى مباراة الغد، وهي مباراة صعبة".

وتابع لاعب مانشستر سيتي: "الشعور والطاقة في غرفة الملابس هذا الموسم كانا جيدين جدًا، حتى عندما لم تكن النتائج جيدة مثل الأداء، لذلك نحن متحمسون للغاية، إنها تجربة جيدة بالنسبة لنا، ستكون مباراة ممتعة للعب".

وأضاف سيلفا: "أؤمن حقًا بأن الفريق مستعد ليقدم أداءً جيدًا وأن يحصد النقاط الثلاث، وهذا هو الهدف الرئيسي، نحن بالتأكيد نتطلع لأن نصل إلى المراحل النهائية من الموسم بفريق أفضل بكثير مما كان عليه في أغسطس مثلًا، أو مما هو عليه الآن".

وأكمل: "رأينا التحسن نحن نلعب ونؤدي بشكل أفضل بكثير مما كنا عليه، لنقل في الشهر الأول قبل التوقف الدولي، كلا الفريقين آرسنال ومانشستر سيتي، سوف يفقدان نقاطًا حتى نهاية الموسم، الكثير من النقاط، ولن يكون ذلك مفاجئًا".

وزاد: "لا جدوى من النظر إلى ما يفعلونه، هدفنا الرئيسي هو أن نركز على أنفسنا، وأن نجهز الفريق ليكون أفضل نسخة من نفسه، وإذا فعلنا ذلك، فنحن نعلم أن لدينا فرصة كبيرة للمنافسة على اللقب".

وواصل: "لا أستطيع القول أن لدى ريال مدريد لاعبين سيئين، بحيث إذا لم يشارك كيليان مبابي بدلًا من أن يلعب فينيسيوس ومبابي، يلعب فينيسيوس ورودريجو لا يمكنني القول إن هؤلاء اللاعبين سيئون".

واستكمل: "بغض النظر عمن يلعب، ستكون مباراة صعبة جدًا، ونحن نعرف مدى قوتهم، وشخصيتهم، وطريقة لعبهم، وستكون مباراة جميلة غدًا، ما زلنا سنشاهد بعض المقاطع الخاصة بفريقهم لنكون أفضل استعدادًا ولنعرف ما يفعلونه في معظم المباريات".

وأكد: "منذ قدومي إلى مانشستر سيتي، أعتقد أنني لعبت ضد ريال مدريد خمس أو ست مرات في البرنابيو".

وأتم: "نحن مستعدون بشكل أفضل لهذه المباريات، كما رأينا عندما لعبنا ضد ليفربول وآرسنال، وحتى ضد نيوكاسل أو في بعض مباريات دوري الأبطال، أعتقد أننا أصبحنا مستعدين أفضل بكثير مقارنة بالموسم الماضي".

مباشر
برشلونة

برشلونة

0 1
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

49

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق فرانكفورت على برشلونة بهدف نظيف

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
إنتر ميلان

إنتر ميلان

0 0
ليفربول

ليفربول

53

تقنية الفيديو تلغي هدفا.. ليفربول يتعادل أمام إنتر بدون أهداف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
