تحدث بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، عن مباراة فريقه أمام ريال مدريد، والتي ستجري ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مباريات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب سنتياجو بيرنابيو.

تصريحات بيرناردو سيلفا

استهل بيرناردو سيلفا، متوسط ميدان مانشستر سيتي، تصريحاته التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي، قائلًا: النادي اتخذ قرارًا بتغيير الكثير من اللاعبين، ومنح الفريق ديناميكية جديدة، لذلك فهو فريق مختلف مليء بالإمكانات والطاقة، ونحن نتطلع إلى مباراة الغد، وهي مباراة صعبة".

وتابع لاعب مانشستر سيتي: "الشعور والطاقة في غرفة الملابس هذا الموسم كانا جيدين جدًا، حتى عندما لم تكن النتائج جيدة مثل الأداء، لذلك نحن متحمسون للغاية، إنها تجربة جيدة بالنسبة لنا، ستكون مباراة ممتعة للعب".

وأضاف سيلفا: "أؤمن حقًا بأن الفريق مستعد ليقدم أداءً جيدًا وأن يحصد النقاط الثلاث، وهذا هو الهدف الرئيسي، نحن بالتأكيد نتطلع لأن نصل إلى المراحل النهائية من الموسم بفريق أفضل بكثير مما كان عليه في أغسطس مثلًا، أو مما هو عليه الآن".

وأكمل: "رأينا التحسن نحن نلعب ونؤدي بشكل أفضل بكثير مما كنا عليه، لنقل في الشهر الأول قبل التوقف الدولي، كلا الفريقين آرسنال ومانشستر سيتي، سوف يفقدان نقاطًا حتى نهاية الموسم، الكثير من النقاط، ولن يكون ذلك مفاجئًا".

وزاد: "لا جدوى من النظر إلى ما يفعلونه، هدفنا الرئيسي هو أن نركز على أنفسنا، وأن نجهز الفريق ليكون أفضل نسخة من نفسه، وإذا فعلنا ذلك، فنحن نعلم أن لدينا فرصة كبيرة للمنافسة على اللقب".

وواصل: "لا أستطيع القول أن لدى ريال مدريد لاعبين سيئين، بحيث إذا لم يشارك كيليان مبابي بدلًا من أن يلعب فينيسيوس ومبابي، يلعب فينيسيوس ورودريجو لا يمكنني القول إن هؤلاء اللاعبين سيئون".

واستكمل: "بغض النظر عمن يلعب، ستكون مباراة صعبة جدًا، ونحن نعرف مدى قوتهم، وشخصيتهم، وطريقة لعبهم، وستكون مباراة جميلة غدًا، ما زلنا سنشاهد بعض المقاطع الخاصة بفريقهم لنكون أفضل استعدادًا ولنعرف ما يفعلونه في معظم المباريات".

وأكد: "منذ قدومي إلى مانشستر سيتي، أعتقد أنني لعبت ضد ريال مدريد خمس أو ست مرات في البرنابيو".

وأتم: "نحن مستعدون بشكل أفضل لهذه المباريات، كما رأينا عندما لعبنا ضد ليفربول وآرسنال، وحتى ضد نيوكاسل أو في بعض مباريات دوري الأبطال، أعتقد أننا أصبحنا مستعدين أفضل بكثير مقارنة بالموسم الماضي".