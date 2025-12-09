يترقب أرسنال عودة مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس إلى صفوف الفريق بعد غياب طويل امتد 332 يوماً، وذلك قبل مواجهة كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

جيسوس يعود لقيادة أرسنال بعد إصابة أبعدته 11 شهرًا

وغاب جيسوس عن الملاعب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، خلال مشاركته أمام مانشستر يونايتد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 12 يناير الماضي، ليبدأ بعدها رحلة تعافٍ طويلة.

وأكد النادي اللندني إدراج جيسوس، البالغ من العمر 28 عامًا، في قائمة الفريق الأوروبية، ليحل محل الشاب ماكس دومان، الذي تعرض لإصابة في الكاحل أثناء مشاركته مع فريق تحت 21 عامًا الأسبوع الماضي.

وكان جيسوس قد تواجد على مقاعد البدلاء في مباراتي الفريق الأخيرتين؛ التعادل مع تشيلسي 1-1، ثم الفوز على برينتفورد 2-0، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ويأمل ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أن تشهد مواجهة بروج عودة جيسوس إلى المشاركة رسميًا، في ظل معاناة الفريق من غياب عدد من عناصره الهجومية، ما يجعل عودة المهاجم البرازيلي دعمًا مهمًا للفريق في المرحلة المقبلة.