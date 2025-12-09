المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد غياب 332 يومًا.. جيسوس يعود لإنقاذ هجوم أرسنال أمام كلوب بروج

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:33 م 09/12/2025
جيسوس

جيسوس يقترب من المشاركة مع أرسنال من جديد

يترقب أرسنال عودة مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس إلى صفوف الفريق بعد غياب طويل امتد 332 يوماً، وذلك قبل مواجهة كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

جيسوس يعود لقيادة أرسنال بعد إصابة أبعدته 11 شهرًا

وغاب جيسوس عن الملاعب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، خلال مشاركته أمام مانشستر يونايتد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 12 يناير الماضي، ليبدأ بعدها رحلة تعافٍ طويلة.

وأكد النادي اللندني إدراج جيسوس، البالغ من العمر 28 عامًا، في قائمة الفريق الأوروبية، ليحل محل الشاب ماكس دومان، الذي تعرض لإصابة في الكاحل أثناء مشاركته مع فريق تحت 21 عامًا الأسبوع الماضي.

وكان جيسوس قد تواجد على مقاعد البدلاء في مباراتي الفريق الأخيرتين؛ التعادل مع تشيلسي 1-1، ثم الفوز على برينتفورد 2-0، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ويأمل ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أن تشهد مواجهة بروج عودة جيسوس إلى المشاركة رسميًا، في ظل معاناة الفريق من غياب عدد من عناصره الهجومية، ما يجعل عودة المهاجم البرازيلي دعمًا مهمًا للفريق في المرحلة المقبلة.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال دوري أبطال أوروبا كلوب بروج جابرييل جيسوس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg