حسم نادي ليفربول الإنجليزي تفوقه أمام نظيره إنتر الإيطالي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

وتفوق فريق ليفربول على نظيره إنتر بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات دوري أبطال أوروبا، واستضاف اللقاء ملعب سان سيرو.

تشكيل إنتر وليفربول

بدأ إنتر مباراته أمام ليفربول، بالتشكيل التالي: يان سومير، مانويل أكانجي، فرانسيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني، لويس هنريكي، هاكان تشالهان أوجلو، نيكولو باريلا، هنريك ميختاريان، فيديريكو دي ماركو، لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

ودخل ليفربول مباراته أمام إنتر، بالتشكيل التالي: أليسون بيكر، أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، جو جوميز، أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي، هوجو إيكيتيكي، ألكسندر إيزاك، كورتيس جونز.

إثارة حتى الدقائق الأخيرة

سيطر ليفربول على الدقائق الأولى من المباراة أمام إنتر، وظهر ذلك في محاولات لاعبي الريدز، التي بدأها كورتيس جونز بتسديدة قوية في الدقيقة 18 أنقذها يان سومير.

وأرسل ماكل أليستر عرضية متقنة في الدقيقة 23 عرفت طريقها صوب مرمى إنتر، إلا أن سومير عاد لإنقاذ شباكه من الهدف الأول.

ونجح إبراهيما كوناتي في تسجيل الهدف الأول لفريق ليفربول، وذلك بحلول الدقيقة 32 من عمر اللقاء، عن طريق رأسية متقنة قبل أن تتدخل تقنية الفيديو التي أقرت بوجود لمسة يد.

GOAL DISALLOWED ❌



Ibrahima Konate thought he'd opening the scoring for Liverpool, but it's been disallowed following the VAR review for handball 🖐️



Thoughts on the decision...? 🤔#beINUCL #InterLiverpool #UCL pic.twitter.com/o0Ryevk20I — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 9, 2025

واقترب إنتر من افتتاح التسجيل في الدقيقة 45+6 من عمر المباراة، بعد رأسية متقنة من لاوتارو مارتينيز، إلا أن أليسون بيكر نجح في التصدي للكرة.

واستمرت محاولات الفريقين من أجل التسجيل، إلا أن دفاعات الثنائي كانت حاضرة بقوة، إذ لم يشعر حراس المرمى بأي خطورة.

وسقط فيرتز لاعب ليفربول في الدقيقة 84 من زمن المباراة، ليعود حكم المباراة إلى تقنية الفيديو التي أقرت بوجود مخالفة.

ونجح سوبوسلاي في تسديد ركلة الجزاء بنجاح، رغم محاولة سومير للتصدي للكرة، ليفتتح التسجيل في المباراة لصالح ليفربول في الدقيقة 88.

GOAL!



Dominik Szoboszlai holds his nerve from the spot and fires Liverpool into a late lead at the San Siro 🔴#beINUCL #InterLiverpool #UCL pic.twitter.com/pSeTSeZgSC — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 9, 2025

حاول إنتر تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة، إلا أن حكم المباراة أطلق صافرة النهاية معلنًا فوز ليفربول بهدف نظيف.