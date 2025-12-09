تغلب نادي برشلونة الإسباني على ضيفه، آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب كامب نو، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من جانب برشلونة في الشوط الثاني.

وتمكن نادي آينتراخت فرانكفورت من التقدم في النتيجة بالدقيقة 21، عن طريق اللاعب، أنسجار كناوف، بصناعة من اللاعب ناثينال بروان، وهي النتيجة التي حافظ عليها الفريق الألماني حتى نهاية الشوط الأول.

وبدأ فريق برشلونة الشوط الثاني بضغط قوي، أسفر عن هدفين متتاليين، وسجلهما جول كوندي، حيث جاء الأول في الدقيقة 50، بصناعة من ماركوس راشفورد، والثاني في الدقيقة 53، بصناعة من لامين يامال.

وأنهى برشلونة تعثراته في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل أمام كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف لمثلهم، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف دون رد.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي برشلونة إلى النقطة العاشرة، التي يحتل بها المركز الـ 14 في جدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، فيما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت الألماني عند النقطة الرابعة في المركز الـ 30.