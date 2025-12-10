المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
روبرتسون: صلاح أحد أعظم لاعبي ليفربول.. وأتمنى استمرار مزاملته

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:08 ص 10/12/2025
صلاح

أندي روبرتسون رفقة محمد صلاح

عبر أندي روبرتسون، لاعب ليفربول، عن حاجته إلى استمرار زميله محمد صلاح في الفريق، نظرًا للفترة الطويلة التي قضاها سويا معه داخل صفوف "الريدز"، مؤكدًا على أنه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي.

وهاجم محمد صلاح، لاعب ليفربول، المدرب الهولندي آرني سلوت، بعد مباراة ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي، والتي شهدت تواجد الدولي المصري على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة تواليًا.

وغاب محمد صلاح، عن مباراة فريقه أمام إنتر، والتي جرت ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد أن أقدم آرني سلوت على استبعاد الدولي المصري من رحلة إيطاليا.

روبرتسون يدعم صلاح

استهل أندي روبرتسون، لاعب ليفربول، تصريحاته عن محمد صلاح، في مقابلة أجراها عبر "Amazon Prime" ونقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، مؤكدًا على أهمية الدولي المصري.

وقال روبرتسون: "إنها حالة صعبة بالنسبة لي، هو واحد من أعظم اللاعبين الذين لعبوا لهذا النادي، لقد كان مذهلًا بالنسبة لنا، لقد وقعت في نفس الفترة التي وقع فيها، ومررنا معًا بالكثير من اللحظات الصعبة والجميلة".

وأكمل لاعب ليفربول: "مهما حدث سيبقى داخليًا، نحن جميعًا متحدون داخل غرفة الملابس، وقد رأيتم ذلك اليوم".

وأتم روبرتسون تصريحاته، قائلًا: "أحب اللعب مع محمد صلاح وآمل أن أستمر في اللعب معه".

مباراة ليفربول القادمة
دوري أبطال أوروبا ليفربول محمد صلاح أندي روبرتسون

