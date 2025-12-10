المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات اليوم.. قمة بين السيتي ومدريد.. ومواجهات قوية في كأس الرابطة

طارق متولي

كتب - طارق متولي

09:23 ص 10/12/2025
ريال مدريد ومانشستر سيتي

ريال مدريد ومانشستر سيتي

يشهد اليوم الأربعاء العديد من المواجهات النارية في مختلف المسابقات المحلية والعالمية، وأبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيضرب مانشستر سيتي موعدًا في مباراة من العيار الثقيل أمام ريال مدريد في دوري الأبطال، في إطار مواجهات الجولة السادسة، فيما سيخوض أرسنال مباراة خارج دياره أمام كلوب بروج.

من جانبه، سيشهد اليوم أيضًا عدة مباريات في بطولة كأس رابطة الأندية، حيث سيخوض سيراميكا كليوباترا مباراة أمام طلائع الجيش، بينما سيضرب الإسماعيلي موعدًا أمام الجونة.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

كأس إنتر كونتيننتال

كروز أزول ضد فلامنجو - 7:00 مساءً - بي إن سبورت 4.

كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا - 5:00 مساءً - On sport 2.

الإسماعيلي ضد الجونة - 8:00 مساءً - On sport 1.

زد ضد سموحة - 8:00 مساءً - On sport 2.

دوري أبطال أوروبا

فياريال ضد كوبنهاجن - 7:45 مساءً - بي إن سبورت 6.

كاراباج أجدام ضد أياكس أمستردام - 7:45 مساءً - بي إن سبورت 7.

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي - 10:00 مساءً - بي إن سبورت 1.

بنفيكا ضد نابولي - 10:00 مساءً - بي إن سبورت 7.

يوفنتوس ضد نادي بافوس - 10:00 مساءً - بي إن سبورت 5.

كلوب بروج ضد أرسنال - 10:00 مساءً - بي إن سبورت 3.

أتلتيك بلباو ضد باريس سان جيرمان - 10:00 مساءً - بي إن سبورت 2.

بروسيا دورتموند ضد جليمت - 10:00 مساءً - بي إن سبورت 9.

باير ليفركوزن ضد نيوكاسل يونايتد - 10:00 مساءً - بي إن سبورت 8.

دوري أبطال آسيا للنخبة

سول ضد ملبورن سيتي - 12:00 ظهرًا.

سانفريس هيروشيما ضد شانغهاي شينهوا - 12:00 ظهرًا.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم كأس الرابطة

