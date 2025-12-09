المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فان دايك: صلاح كان يعبر عن مشاعره.. وعلى ليفربول التعامل مع ذلك

رائد سمير

كتب - رائد سمير

09:51 ص 10/12/2025 تعديل في 10:42 ص
محمد صلاح نجم ليفربول

محمد صلاح - صورة أرشيفية

أكد فيرجل فان دايك، قائد ليفربول الإنجليزي أن زميله في الفريق، محمد صلاح، كان يعبر عن مشاعره، عند الإدلاء بتصريحاته التي انتقد فيها أرني سلوت، المدير الفني، وإدارة النادي.

وكان ليفربول قد استبعد محمد صلاح من قائمته في مباراته أمام إنتر ميلان الإيطالي، التي فاز فيها الريدز بهدف نظيف، على ملعب جوزيبي مياتزا، أمس، الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فيرجل فان دايك في تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو: "من الواضح أن الأمر صعب، لكنه وضع صعب جماعي نمر به جميعًا.. من الواضح أن هناك أمورًا تجري بين صلاح والنادي، وعواقبها كانت غيابه عنا أمام إنتر ميلان".

وأضاف المدافع الهولندي: "هذه هي الحقيقة، لكن هذا لن يغير شيئًا في دافعنا لتحقيق النتائج للنادي.. أما بالنسبة لاعتذاره للنادي، فلا أعتقد أنني الشخص المناسب للحديث عن ضرورة اعتذار أحدهم".

وتابع: "إنه يعبر عن مشاعره، وهذا أمر يجب على النادي التعامل معه، وأنا أيضًا.. لم يتغير شيء، فنحن نتحمل مسؤوليتنا، لذا كان التركيز حاضرًا في المباراة.. لم يتغير شيء، وقد تدرب صلاح جيدًا بالمناسبة".

وأكمل: "الحقيقة هي أن صلاح سيسافر إلى أفريقيا في نهاية هذا الأسبوع، وأنا أعرفه منذ فترة طويلة، لقد مررنا بالكثير، لحظات سعيدة وأخرى حزينة، نحن جزء مهم من هذا في ليفربول، لذلك نتحدث، وهذه الأمور ستبقى داخل النادي كما ينبغي".

وأتم فيرجل فان دايك تصريحاته قائلًا: "نحن كفريق، نرتقي بأنفسنا، ونتجاهل الضجيج الخارجي، وأشجع اللاعبين دائمًا على الإنصات".

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان فان دايك

