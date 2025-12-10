المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"فقد السيطرة".. ماريسكا يكشف سبب خسارة تشيلسي أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

09:58 ص 10/12/2025
ماريسكا

إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي

اعترف المدرب إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، بأن فريقه "فقد السيطرة" على مباراته أمام مضيفه أتالانتا الإيطالي، ليخسر أمامه 1-2، مساء أمس الثلاثاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفرط تشيلسي في تقدمه بهدف حمل توقيع جواو بيدرو في الدقيقة 25، بعدما استقبل هدفين من منافسه في الشوط الثاني بواسطة جيانلوكا سكاماكا وشارل دي كيتيلير في الدقيقتين 55 و83 على الترتيب.

وقال ماريسكا للصحفيين بعد المباراة: "بعد الهدف الذي استقبلناه، فقدنا السيطرة، في الشوط الثاني، أتيحت لنا فرصتان جيدتان لتسجيل الهدف الثاني". وأضاف: "عندما تلقينا هدف التعادل فقدنا بعض التركيز، كان بإمكاننا تجنب الهدفين اللذين هزا شباكنا".

وأوضح المدرب الإيطالي: "جاء التغييران بسبب مشاركة تريفوه وإنزو، فهما يلعبان كل دقيقة في كل مباراة، كلاهما ليسا في كامل لياقتهما، حصل تريفوه على بطاقة صفراء، ولهذا السبب قمنا باستبدالهما".

وأصبح تشيلسي، المتوج باللقب عامي 2012 و2021، بحاجة الآن للفوز في مباراتيه المتبقيتين، للصعود مباشرة لدور الـ16 في البطولة.

ويستضيف تشيلسي فريق بافوس القبرصي، في الجولة المقبلة، قبل أن يختتم لقاءاته بمرحلة الدوري بمواجهة صعبة أمام مضيفه نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي.

وفي حال عدم تحقيق النقاط الثلاث، سيخوض تشيلسي على الأرجح دورا فاصلا في فبراير القادم، من أجل الصعود للأدوار الإقصائية في البطولة، مما سيزيد من تعقيد جدوله المزدحم أصلا بالمباريات.

وواصل ماريسكا: "ندرك تماما أن جدول مبارياتنا سيصبح أكثر ازدحاما حال خوضنا الدور الفاصل بالبطولة، انتهى الأمر الآن، وأصبح التركيز منصبا على مباراة السبت (ضد إيفرتون) بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وأتم: "ربما نحتاج إلى انتصارين، قد تقودنا 16 نقطة للتأهل المباشر من خلال التواجد في المراكز الثمانية الأولى، لست متأكدا، يتعين علينا الفوز في اللقائين القادمين بكل تأكيد، إذا أردنا إنهاء مرحلة الدوري ضمن المراكز الثمانية الأولى".

يذكر أن تشيلسي يحتل حاليا المركز الـ11 مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات الجولة السادسة، في وقت لاحق مساء اليوم الأربعاء، حيث يمتلك 10 نقاط فقط، بفارق نقطتين خلف مواطنه ليفربول، صاحب المركز الثامن حاليا.

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

تشيلسي دوري أبطال أوروبا أتالانتا

