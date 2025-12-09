ستوريدج: صلاح قال لي إنه لا يريد مغادرة ليفربول.. ولكن!

أكد دانيال ستوريدج، مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق أن محمد صلاح، نجم الفريق، يريد الاستمرار مع الريدز، مُشيرًا إلى أنه يريد في الوقت نفسه الحفاظ على مكانته الأساسية داخل التشكيل.

وكان نادي ليفربول قد استبعد محمد صلاح من مباراة الفريق أمام إنتر ميلان الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا، على خلفية تصريحاته، التي انتقد فيها أرني سلوت، المدير الفني، وإدارة النادي، في ظل كثرة تواجده على مقاعد البدلاء خلال المباريات الماضية.

وقال دانيال ستوريدج في تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية: "صلاح شاهد مباراة ليفربول وإنتر ميلان من منزله، وأعتقد أنه كان يتمنى لو كان في الملعب، وكان يتمنى لو كان بإمكانه مساعدة الفريق".

وأضاف المهاجم الإنجليزي السابق: "في هذه اللحظة، هناك مجال للتأمل، لأن الأمر لا يزال مؤلمًا وجديدًا، ويصعب التفكير فيه.. نحن جميعًا نمرّ بلحظات صعود وهبوط".

وتابع: "أعتقد أن محمد صلاح الآن يريد مساعدة الفريق للعودة إلى سابق عهده، إلى القمة.. أعتقد أنه بعد مشاهدة ما حدث، كان يتمنى أن يكون جزءًا من هذه المباراة".

وأكمل: "ينطبق هذا على اللاعبين المصابين والذين يمرون بهذا الموقف، فآخر ما يتمنونه هو عدم المشاركة.. أعتقد أن هذا سيؤلمهم بالتأكيد".

وواصل: "صلاح يعشق اللعب لهذا النادي، أعرف ذلك.. لقد قال لي محمد صلاح: 'أحب هذا النادي. لا أريد الرحيل عنه.. هذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه'.. لذا، صلاح يريد أن يكون لاعبًا في ليفربول، لكنه يريد اللعب أيضًا".

وأتم دانيال ستوريدج تصريحاته قائلًا: "أعتقد أنهم سيتحاورون.. لا أستطيع التحدث نيابةً عن محمد صلاح وما سيفعله، لا أعرف ما يشعر به، لكنني أعتقد أنه يجب إجراء محادثة أخرى بين المدرب ومحمد صلاح".

وكان ليفربول قد تغلب على إنتر ميلان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب جوزيبي مياتزا، لحساب منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.