المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:12 ص 10/12/2025 تعديل في 11:16 ص
ريال مدريد ومانشستر سيتي

ريال مدريد ومانشستر سيتي

تشهد الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا مباراة قوية تجمع بين فريقي ريال مدريد الإسباني وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان ريال مدريد قد جمع 12 نقطة يحتل بها المركز السادس بين 36 فريقا يتنافسون في مرحلة الدوري، بفارق 3 نقاط خلف أرسنال المتصدر، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.

ومنذ الموسم الماضي، شهد دوري أبطال أوروبا تغييرا في نظامه بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

ويتأهل أصحاب المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما يخوض أصحاب المراكز من التاسع حتى الـ24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب، يصعد منه 8 فرق لاستكمال مشوار البطولة في ثمن النهائي.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الأربعاء مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية.

وتنطلق القمة المرتقبة بين الريال ومانشستر سيت يفي تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg