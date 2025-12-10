تشهد الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا مباراة قوية تجمع بين فريقي ريال مدريد الإسباني وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان ريال مدريد قد جمع 12 نقطة يحتل بها المركز السادس بين 36 فريقا يتنافسون في مرحلة الدوري، بفارق 3 نقاط خلف أرسنال المتصدر، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.

ومنذ الموسم الماضي، شهد دوري أبطال أوروبا تغييرا في نظامه بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

ويتأهل أصحاب المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما يخوض أصحاب المراكز من التاسع حتى الـ24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب، يصعد منه 8 فرق لاستكمال مشوار البطولة في ثمن النهائي.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الأربعاء مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية.

وتنطلق القمة المرتقبة بين الريال ومانشستر سيت يفي تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

