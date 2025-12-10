يضرب مانشستر سيتي موعدًا، اليوم الأربعاء، في مباراة من العيار الثقيل أمام نظيره ريال مدريد، في إطار مواجهات الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويأتي الميرنجي من خسارة صعبة في الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو بثنائية مقابل لاشيء، في مباراة شهدت طرد كل من كاريراس وجارسيا.

من جانبه، أشعل فوز مانشستر سيتي في مباراته الأخيرة أمام سندرلاند بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي حماس بيب جوارديولا للعودة مجددًا للمنافسة المحلية والأوروبية، ما سيصعب المهمة على كتيبة تشابي ألونسو التي تعاني من بعض الضغوطات.

ويحتل ريال مدريد المركز السادس في مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، فيما يأتي السماوي في المركز الثاني عشر في الجدول برصيد 10 نقاط.

كيف كانت آخر 10 مواجهات بين مانشستر سيتي وريال مدريد؟

بشكل عام، واجه ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي في 14 مباراة في دوري أبطال أوروبا، حيث استطاع السماوي أن يفوز في 4 مواجهات، فيما فاز ريال مدريد في 6 مباريات، كما حل التعادل بين الطرفين في 4 مواجهات أخرى.

ولكن كانت المباريات العشر الأخيرة التي جمعت بين الطرفين مليئة بالإثارة والمتعة، حيث شهدت تلك المباريات فوز مانشستر سيتي في 4 مباريات، وفوز مدريد في 4 أخرى، فيما حل التعادل بين الطرفين في مواجهتين فقط.

وكانت آخر مواجهتين بينهما في مرحلة الملحق المؤهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث خسر السماوي في المواجهتين وصعد الملكي لمواجهة أتلتيكو مدريد، فيما خاض الطرفان أيضًا مواجهتين في دور ربع النهائي في موسم 2023 - 2024، إذ استطاع مدريد أن يحسم فوزه في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، وصعد إلى نصف النهائي.

وكان الفوز الأخيرة لفريق مانشستر سيتي على ريال مدريد في موسم 2022 - 2023 في دور نصف النهائي، حيث حقق السماوي وقتها الفوز برباعية نظيفة في مباراة الإياب، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وحقق السماوي الفوز على مدريد في 3 مباريات على التوالي في موسمي 2020 و2021، حيث فاز في الموسم الأول في مواجهتين في دور الـ 16 وأقصى مدريد من البطولة، بينما في الموسم الثاني استطاع أن يفوز في مباراة الذهاب من دور نصف النهائي فقط، قبل أن يعود مدريد في الإياب ويحسم صعوده للمباراة النهائية.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال

ومن المقرر أن يكون موعد المباراة التي ستجمع بين الطرفين، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.