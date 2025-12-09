المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

فليك: حصدنا 3 نقاط بالغة الأهمية.. وكان من الأفضل لو سجلنا مبكراً

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:31 ص 10/12/2025
فليك

فليك

أعرب الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، عن سعادته بعد الفوز على آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة فوزا صعبا على آينتراخت فرانكفورت (2-1)، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات فليك

وقال فليك في تصريحات عقب المباراة: "أنا سعيد، لقد حصدنا ثلاث نقاط بالغة الأهمية، ولكن الأهم من ذلك كله هو سيطرتنا على مجريات المباراة".

وأضاف: "لم يكن الأمر سهلاً، لقد دافعوا بتكتل شديد، تاركين مساحات ضيقة، وتمكّنا من خلق فرص، اللعب في دوري أبطال أوروبا ليس سهلاً أبداً، أنا فخور لأن الفريق عرف كيف يؤدي ما يجب عليه فعله، أهنئ جميع أعضاء الجهاز الفني على تحليلهم قبل المباراة".

وواصل: "من جهة، أنا سعيد لأننا دائماً ما نعود، هذا يدل على الكثير من عقليتنا، وموقفنا، وروحنا التنافسية، ولكن كان من الأفضل لو سجلنا هدفاً أو هدفين في وقت أبكر".

وأتم مدرب برشلونة تصريحاته: "الآن علينا أن نحصل على ست نقاط أخرى، يجب أن نركز على أنفسنا، علينا أن نلعب بهذا المستوى، وهذا ما أريد أن أراه".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة دوري أبطال أوروبا آينتراخت فرانكفورت

الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

