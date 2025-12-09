أعرب الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، عن سعادته بعد الفوز على آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة فوزا صعبا على آينتراخت فرانكفورت (2-1)، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات فليك

وقال فليك في تصريحات عقب المباراة: "أنا سعيد، لقد حصدنا ثلاث نقاط بالغة الأهمية، ولكن الأهم من ذلك كله هو سيطرتنا على مجريات المباراة".

وأضاف: "لم يكن الأمر سهلاً، لقد دافعوا بتكتل شديد، تاركين مساحات ضيقة، وتمكّنا من خلق فرص، اللعب في دوري أبطال أوروبا ليس سهلاً أبداً، أنا فخور لأن الفريق عرف كيف يؤدي ما يجب عليه فعله، أهنئ جميع أعضاء الجهاز الفني على تحليلهم قبل المباراة".

وواصل: "من جهة، أنا سعيد لأننا دائماً ما نعود، هذا يدل على الكثير من عقليتنا، وموقفنا، وروحنا التنافسية، ولكن كان من الأفضل لو سجلنا هدفاً أو هدفين في وقت أبكر".

وأتم مدرب برشلونة تصريحاته: "الآن علينا أن نحصل على ست نقاط أخرى، يجب أن نركز على أنفسنا، علينا أن نلعب بهذا المستوى، وهذا ما أريد أن أراه".