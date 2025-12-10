المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

بعد الفوز على إنتر.. مباريات ليفربول المتبقية في دوري أبطال أوروبا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:35 ص 10/12/2025
ليفربول

ليفربول

يقترب ليفربول الإنجليزي من إنهاء مشواره في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ليفربول عاد لطريق الانتصارات في دوري أبطال أوروبا بالفوز على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي 1-0، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية.

وبهذا يجمع ليفربول 12 نقطة يحتل بها المركز الثامن بين 36 بمرحلة الدوري في "تشامبيونزليج"، وذلك مؤقتا لحين انتهاء الجولة الحالية.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وتم الإعلان عن المباريات الـ8 التي سيخوضها ليفربول في مرحلة الدوري لبطولة "تشامبيونزليج" وفقا للقرعة التي تم إجراؤها يوم 28 أغسطس الماضي.

وفيما يلي، نستعرض بالمواعيد مباريات ليفربول المتبقية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026 بعد لعب أول 6 جولات.

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الجولة السابعة: أولمبيك مارسيليا × ليفربول - 21 يناير 2026 - 10 مساء

الجولة الثامنة: ليفربول × كاراباج - 28 يناير 2026 - 10 مساء

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

ليفربول دوري أبطال أوروبا مباريات ليفربول

الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

