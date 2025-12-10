يقترب ليفربول الإنجليزي من إنهاء مشواره في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ليفربول عاد لطريق الانتصارات في دوري أبطال أوروبا بالفوز على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي 1-0، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية.

وبهذا يجمع ليفربول 12 نقطة يحتل بها المركز الثامن بين 36 بمرحلة الدوري في "تشامبيونزليج"، وذلك مؤقتا لحين انتهاء الجولة الحالية.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وتم الإعلان عن المباريات الـ8 التي سيخوضها ليفربول في مرحلة الدوري لبطولة "تشامبيونزليج" وفقا للقرعة التي تم إجراؤها يوم 28 أغسطس الماضي.

وفيما يلي، نستعرض بالمواعيد مباريات ليفربول المتبقية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026 بعد لعب أول 6 جولات.

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الجولة السابعة: أولمبيك مارسيليا × ليفربول - 21 يناير 2026 - 10 مساء

الجولة الثامنة: ليفربول × كاراباج - 28 يناير 2026 - 10 مساء

