كلام فى الكورة
لامين يامال.. من صناعة هدف الفوز أمام فرانكفورت إلى الإيقاف والغضب

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:54 ص 10/12/2025
لامين يامال

لامين يامال

لم تكن مباراة جيدة بالنسبة للامين يامال لاعب نادي برشلونة أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة فوزا صعبا على آينتراخت فرانكفورت (2-1)، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

حاول لامين يامال طوال اللقاء، لكنه لم ينجح في صناعة أي فرص واضحة، ومع ذلك، تمكن من تمرير كرة ممتازة لجول كوندي الذي سجّل هدف الفوز، ليمنح الفريق ثلاث نقاط حاسمة في سعيه لإنهاء دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ضمن المراكز الثمانية الأولى.

غضب لامين يامال

لكن لامين لم يغادر المباراة سعيدًا، أولًا لأنه تلقّى بطاقته الصفراء الثالثة في هذه المرحلة، ما سيحرمه من خوض المباراة ضد سلافيا براج في 21 يناير.

وتُعد هذه خسارة كبيرة، إذ إن البلاوجرانا لا يحتاجون فقط إلى الفوز، بل إلى تحقيق ذلك بتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف لتجنّب أي حالات تعادل محتملة.

ولم يكن راضياً أيضاً، لأنه قبل نهاية المباراة بقليل قام هانسي فليك باستبداله.

وغادر الجناح الإسباني أرض الملعب بملامح غاضبة واضحة، وصدرت منه بعض الإيماءات على دكة البدلاء التي أظهرت استياءه بشكل كبير، وليست هذه هي المرة الأولى التي يُظهر فيها ردة فعل مماثلة عند استبداله.

تعليق فليك

هانسي فليك قلّل من شأن ردّة فعل لاعبه، وقال: "لقد كان محبطًا قليلًا بسبب استبداله، لكنه كان يحمل بطاقة صفراء وكنا نحتاج إلى لاعبين أكثر حيوية".

وأتم المدرب الألماني: "هذه ليست مشكلة، هكذا هي الأمور، أنا أتفهمه؛ الجميع يريد اللعب، وهو يعتقد أنه يستطيع اللعب لـ100 دقيقة، إنه شاب، هذه عقلية جيدة، ليس لدي أي مشكلة مع ذلك، لقد كنت لاعبًا بنفسي، أنا أتقبّل الأمر".

برشلونة لامين يامال آينتراخت فرانكفورت

