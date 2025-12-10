يستعد فريقا ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي لخوض مباراة قوية، باتت بمثابة كلاسيكو معتاد في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يستضيف مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وكان ريال مدريد قد جمع 12 نقطة يحتل بها المركز السادس بين 36 فريقا يتنافسون في مرحلة الدوري، بفارق 3 نقاط خلف أرسنال المتصدر، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.

ومنذ الموسم الماضي، شهد دوري أبطال اوروبا تغييرا في نظامه بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

ويتأهل أصحاب المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما يخوض أصحاب المراكز من التاسع حتى الـ24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب، يصعد منه 8 فرق لاستكمال مشوار البطولة في ثمن النهائي.

ووفقا لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فمن المتوقع ألا يشارك عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، أساسيا مع فريقه في المباراة المرتقبة ضد ريال مدريد.

وفيما يلي نستعرض التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدريكو فالفيردي - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجر - ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أردا جولر - أوريلين تشواميني - داني سيبالوس - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة ريال مدريد

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - جوسكو جفارديول - روبن دياز - نيكو أورايلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس - فيل فودين - تياني رايندرز.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - إيرلينج هالاند - جيريمي دوكو.

