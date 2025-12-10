يبدو أن ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو قد خطا خطوة إيجابية بعد فوز قوي بنتيجة 3-0 على أتلتيك بلباو يوم الأربعاء الماضي، لكن هزيمة صادمة 2-0 على أرضه أمام سيلتا فيجو يوم الأحد، اتسمت بمشكلات مألوفة عند فقدان الاستحواذ، أعادت الفريق إلى أرض الواقع بقوة.

كما زادت الإصابات التي تعرض لها ترينت ألكسندر-أرنولد وإيدير ميليتاو من سوء الوضع، وهما لاعبان لعبا دورًا محوريًا في ذلك الفوز في بلباو، ولكن حتى مع التغييرات المفروضة على تشكيلته الأساسية، فإن الأداء الضعيف في عطلة نهاية الأسبوع زاد من الضغوط على تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الذي يعاني بالفعل من مشكلات داخل غرفة الملابس وعدم رضا بعض اللاعبين خلف الكواليس.

وظيفة ألونسو ستكون في خطر كبير إذا خسر مدريد أمام مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

هناك 3 مشاكل رئيسية يجب على ألونسو إصلاحها وبسرعة، إذا كان يرغب في الحفاظ على وظيفته داخل نادي ريال مدريد، وفقاً للتحليل الذي قدمه موقع "ذا أثليتك".

ضغط مرتفع متقلب

كانت مشكلة متكررة في الموسم الأخير للمدرب السابق لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، هي نقص الشدة والجهد في التنظيم الدفاعي للفريق.

في محاولة لحشر أكبر قدر ممكن من القوة الهجومية داخل الفريق، كانوا عادةً يلجأون إلى طريقة 4-4-2 عند فقدان الكرة، لكن المهاجمين الاثنين — غالبًا كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور — لم ينجحوا في ممارسة الضغط بشكل متواصل من الأمام، مما جعل من السهل على الفرق المنافسة تمرير الكرة عبر وسط الملعب.

لا شك أن مستوى التطبيق تحسن تحت قيادة ألونسو، فريال مدريد هو فريق الدوري الإسباني الذي سجل أكبر عدد من الاسترجاعات الدفاعية في الثلث الهجومي حتى الآن هذا الموسم، بينما لعب كلا المهاجمين دورهما في خطة ضغط فردي طموحة ضد غريمه الكلاسيكو برشلونة في الفوز 2-1 على أرضه في أكتوبر.

كما يظهر من الرسم البياني أدناه، ساعد تركيز ألونسو على الضغط العالي في عكس الاتجاه النزولي.

ولكن رغم هذه الأرقام المشجعة، ظهرت لحظات من الفوضى والضعف الهيكلي في الأسابيع الأخيرة.

كانت هناك علامات مقلقة بعد مرور عشر ثوانٍ فقط على هزيمة سيلتا يوم الأحد، حيث ظل فيدريكو فالفيردي يسأل على الدكة باستمرار عما إذا كان يجب عليه التقدم وممارسة الضغط على الثلاثي الدفاعي للزوار، أم الحفاظ على موقعه ضمن تشكيل 4-4-2.

واستمر التحقيق بعد توقف اللعب — وكان هذا مثيرًا للقلق بشكل خاص نظرًا لأن هذا النوع من المواقف الثلاثة مقابل اثنين كان من المتوقع أن يحدث دائمًا مع شكل بناء الهجمات المفضل للفريق المنافس.

لم تتحسن الأمور كثيرًا عندما حاول ريال مدريد أن يكون أكثر عدوانية ويمارس الضغط العالي، حيث تمكن سيلتا فيجو مرارًا من تمديد صفوف فريق ألونسو عبر عرض الملعب وتمرير الكرة عبر الفجوات في وسط الملعب.

تسببت هذه الأفضلية في بناء الهجمات في ظهور مشاكل الضغط الفردي، حيث أعاد فالفيردي مرة أخرى التعبير عن ارتباكه في الخلف، هذه المرة كان حارس سيلتا يونوت رادو، جزءًا من عملية البناء، مما أتاح لماركو أسينسيو الانجراف بعيدًا عن انتباه مبابي.

يريد فالفيردي التقدم، طالبًا الدعم من ظهيره راؤول أسينسيو، لكن تنسيق تحركات ريال مدريد كان غير متقن، فتولى مبابي بنفسه ممارسة الضغط بدلاً منه.

محاولة مبابي لإغلاق الكرة تُثير سلسلة من التحركات الموضعية التي تجذب ريال مدريد إلى جهة واحدة من الملعب، بينما يتحرك كل من فينيسيوس جونيور، أوريلين تشواميني، وجود بيلينجهام نحو اللاعب صاحب الكرة.

هذا يسمح لريال مدريد بالتركيز على الضغط الفردي على الجهة اليمنى، لكن بمجرد أن يعكس سيلتا الكرة ويلعب للخلف، تظهر الفجوات على الجهة المقابلة من الملعب.

حركة فينيسيوس جونيور تترك قلب الدفاع خافي رودريجيز وحيدًا تمامًا، مما يضطر بيلينجهام للتقدم من وسط الملعب.

يستطيع اللاعب الإنجليزي إغلاق اللاعب صاحب الكرة، لكن الظهير الأيسر فران جارسيا يتأخر في الانضمام للضغط ومنع التمريرة البسيطة إلى الجهة، بينما تشواميني غير موجود في المشهد، بعد أن تراجع إلى عمق وسط الملعب.

بتمريرة أو اثنتين، يلعب سيلتا حول ضغط ريال مدريد ويجد ميجيل رومان في مساحة واسعة للتقدم بالكرة، فيما تظهر إحباطات بيلينجهام وأردا جولر بوضوح.

لكي يُنفذ الفريق هذا النظام بنجاح، يجب أن يكون جميع اللاعبين على نفس الصفحة، لكن أداء ريال مدريد هنا كان مليئًا بمحاولات متقطعة للضغط العالي وقرارات غير متناسقة عبر الفريق.

مع المزيد من الوقت في التدريبات والمباريات، يمكن أن تصبح هذه التحركات طبيعة ثانية، لكن مستوى التردد والارتباك الذي ظهر يشير إلى أن هناك طريقًا طويلًا لا يزال أمام فريق ألونسو بعد ستة أشهر من قيادته.

إيجاد التوازن في وسط الملعب

مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمشاكل الضغط العالي، لم يحدد ألونسو بعد أقوى رباعي له في وسط الملعب، خصوصًا في المباريات التي يتوقع فيها ريال مدريد السيطرة على الكرة.

شهد فوزهم 3-0 على أتلتيك بلباو — الذي كان مباراة أكثر توازنًا بين الهجوم والدفاع، نظرًا لرغبة أصحاب الأرض في الضغط العالي التي فتحت مساحات في وسط الملعب — تألق بيلينجهام وتشواميني وفالفيردي إلى جانب إدواردو كامافينجا، لاعب وسط عنيد قادر على مواجهة التحديات البدنية وتغطية الأرض بفعالية للفوز بالكرات الثانية.

ساعدت هذه القدرة على التحرك من منطقة الدفاع إلى الهجوم (Box-to-Box) وسط الملعب ريال مدريد أيضًا في الهجوم، حيث اعتمد فريق ألونسو على التمريرات الطويلة لتوليد هجمات سريعة.

على سبيل المثال أدناه، بعد أن ينطلق فينيسيوس جونيور خلف خط أتلتيك الدفاعي المرتفع، يكون بيلينجهام مستعدًا للتقدم عبر وسط الملعب والتقاط الكرة المرتدة برأسه، لبدء هجمة واعدة بفضل لياقته البدنية وقدرته على التوقع.

ومع الفرق التي تجلس أعمق ولا تترك مثل هذه المساحات خلفها، فضل ألونسو استخدام جولر في الوسط.

قدّم اللاعب صاحب الـ20 عامًا الجودة المطلوبة في التعامل مع الكرة، حيث سجل سبع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم، وكان غالبًا في قلب أكثر تحركات ريال مدريد انسيابية في التمرير، لكنه يفتقر إلى القدرات البدنية والمعرفة الموضعية لملء الفجوات بشكل موثوق من دور وسط ملعب أعمق.

هذا ليس خطأه بالضرورة. فـجولر هو صانع ألعاب سريع وذو مهارات فنية، ونادرًا ما طُلب منه تحمل مثل هذه المسؤولية الدفاعية، لكن إصرار ألونسو على اللعب به إلى جانب تشواميني كلاعب وسط مركزي في تشكيل 4-4-2 يترك الفرنسي باستمرار للتعامل مع لاعب إضافي من الفريق المنافس، وهو ضعف دفاعي واضح يمكن للخصوم استغلاله عندما يجلس ريال مدريد في تشكيلته الوسطية.

لقد وجد مانشستر سيتي متعة كبيرة في الأيام الأخيرة من خلال ازدحام وسط الملعب. نيكو جونزاليس لاعب ماهر في حمل الكرة ويمكنه اقتحام أي ضعف هيكلي في تلك المنطقة، بينما يمثل تيجاني رايندرز إزعاجًا للخصم بحركاته المتأخرة من العمق، ويزدهر كل من فيل فودن وريان شرقي في المساحات الصغيرة بين الخطوط.

سيكون من مهمة صعبة لجولر إذا حصل على الموافقة للعب مرة أخرى في هذا الدور الأعمق الليلة أمام النادي الإنجليزي.

التنبؤ في الهجوم

لطالما كان ريال مدريد كتابًا مفتوحًا عندما يتعلق الأمر بتحريك اللاعبين إلى الأمام؛ فقد جاء نحو 42.2٪ من لمساتهم الهجومية في الدوري الإسباني على الجهة اليسرى في فترة أنشيلوتي الثانية كمدرب (2021-2025) — وهي النسبة الأعلى لأي فريق في تلك الفترة.

سمح الإيطالي لمهاجميه بحرية التحرك إلى مناطق خطيرة والتعاون فيما بينهم، مع تسلسلات هجومية مثل تلك التي شهدناها الموسم الماضي أمام سيتي أدناه، والتي كانت تهدف لإرباك دفاع الخصم، وسحبهم من مواقعهم، واستغلال المساحات من خلال لعب جماعي سريع، كانت طريقة درامية، محفوفة بالمخاطر، لكنها فعالة إلى حد كبير.

ومن المثير للاهتمام أن ريال مدريد تحت قيادة ألونسو استهدف نفس الجهة بنفس الإصرار، لكن مخاوف المدرب الجديد بشأن الهيكلية جعلت تلك الهجمات أقل قوة بعض الشيء.

في الهزيمة 5-2 في الديربي ضد أتلتيكو مدريد في سبتمبر، على سبيل المثال، جاءت نحو 55٪ من لمساتهم الهجومية على الجهة اليسرى، حيث تبادل فينيسيوس جونيور ومبابي المواقع، بينما كان بيلينجهام أحيانًا ينجرف نحو تلك الجهة، لكن هذا الفريق عمل تحت شروط أكثر صرامة؛ حيث كان يجب على لاعب أن يحتل كل واحد من خمسة مسارات عبر عرض الملعب لضمان أنه إذا فقد ريال مدريد الكرة، سيكون هناك من يطبق الضغط الفوري.

كان هذا هجومًا نموذجيًا من تلك المباراة، حيث بنى ريال مدريد هجمته في شكل 3-2-5، مع بيلينجهام كلاعب مهاجم مؤقت بينما سعى فينيسيوس جونيور ومبابي لإحداث اختراقات على الأجنحة، لكن ضد خط دفاع أتلتيكو المكون من خمسة لاعبين، ومع استعداد لاعبي الوسط للعودة ومساعدة الدفاع، كانت تلك التبادلات على الأطراف غالبًا مغطاة، بينما كان بيلينجهام محاصرًا في الوسط.

كذلك عانى ريال مدريد من اختراق كتلة دفاعية مماثلة مكونة من خمسة لاعبين ضد سيلتا يوم الأحد، واضطر بسرعة للجوء للتسديدات من مسافات بعيدة، فقد حاولوا ثماني تسديدات من مسافة 25 مترًا أو أكثر، بقيمة أهداف متوقعة جماعية بلغت فقط 0.16.

في هذه المباريات الضيقة، حيث المساحات محدودة، لا يقوم اللاعبون بالتناوب بحركة كافية لإخراج المدافعين من مواقعهم.

على سبيل المثال أدناه، عندما يصطف بيلينجهام لأحد تلك التسديدات من مسافة بعيدة ضد سيلتا، تظل المساحة التي تركها مبابي بين قلبي الدفاع فارغة، مما يترك خيارات قليلة غير التسديد من بعيد، أو الاستمرار في تدوير الكرة.

مع الجودة التي يمتلكها الفريق، يمكن لريال مدريد أن يخلق فرصًا من لا شيء، ربما كان مبابي قادرًا على تعديل النتيجة في الدقيقة 73 ضد سيلتا بعد تمريرة دقيقة من تشواميني، لكن تسديدته مرت فوق العارضة بقليل.

لقد خذلهم التهديف غير الدقيق طوال سلسلة المباريات السيئة، وربما كانت النتائج مختلفة في المباريات المحبطة لو تمكن لاعبين مثل مبابي، جولر أو جونزالو جارسيا من تحويل الفرص الكبيرة التي سنحت لهم إلى أهداف.

لكن النقطة تظل ضد الدفاعات المرتبة، يبدو أن ريال مدريد تحت قيادة ألونسو يفتقر للأفكار.