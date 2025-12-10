المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"أتفهم ذلك".. فليك يقلل من أهمية رد فعل يامال على تبديله أمام فرانكفورت

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:25 م 10/12/2025
لامين يامال وهانز فليك

لامين يامال وهانز فليك

قلل هانز فليك، مدرب برشلونة الإسباني، من شأن ردة فعل لامين يامال، نجم الفريق، عقب استبداله في الدقائق الأخيرة من فوز البارسا 2-1 على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، في دوري أبطال أوروبا.

وقرر المدرب الألماني استبدال يامال في الدقيقة 89 من المباراة، التي أقيمت على ملعب "كامب نو" بالجولة السادسة من دوري الأبطال، ليغادر اللاعب الشاب الملعب بوجه عابس، وبدا عليه أنه يحدث نفسه، كما لم يظهر سعيدا بعد عودته إلى مقاعد البدلاء.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أجرينا التغيير قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة لأنه حصل على بطاقة صفراء، وكان ذلك في وقت متأخر من اللقاء". وأضاف: "إذا كان منزعجا بعض الشيء، فأنا أتفهم ذلك تماما، بل وأتقبله، لقد كنت لاعبا أيضا، هذا أمر طبيعي تماما، ولا يعتبر مشكلة".

وحصل يامال على بطاقة صفراء في الدقيقة 56 لارتكابه خطأً، ليفتقد الفريق خدماته في لقائه المقبل بدوري الأبطال بداعي الإيقاف.

واختتم فليك تصريحاته بالقول: "أنا سعيد للغاية بعودتنا القوية، أحيانا يكون من الجيد أيضا أن نبدأ بقوة ونبادر بافتتاح التسجيل".

جدير بالذكر أن لامين صاحب الـ18 عاما شارك في 17 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وقدّم 10 تمريرات حاسمة.

برشلونة دوري أبطال أوروبا لامين يامال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg