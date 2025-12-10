قلل هانز فليك، مدرب برشلونة الإسباني، من شأن ردة فعل لامين يامال، نجم الفريق، عقب استبداله في الدقائق الأخيرة من فوز البارسا 2-1 على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، في دوري أبطال أوروبا.

وقرر المدرب الألماني استبدال يامال في الدقيقة 89 من المباراة، التي أقيمت على ملعب "كامب نو" بالجولة السادسة من دوري الأبطال، ليغادر اللاعب الشاب الملعب بوجه عابس، وبدا عليه أنه يحدث نفسه، كما لم يظهر سعيدا بعد عودته إلى مقاعد البدلاء.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أجرينا التغيير قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة لأنه حصل على بطاقة صفراء، وكان ذلك في وقت متأخر من اللقاء". وأضاف: "إذا كان منزعجا بعض الشيء، فأنا أتفهم ذلك تماما، بل وأتقبله، لقد كنت لاعبا أيضا، هذا أمر طبيعي تماما، ولا يعتبر مشكلة".

وحصل يامال على بطاقة صفراء في الدقيقة 56 لارتكابه خطأً، ليفتقد الفريق خدماته في لقائه المقبل بدوري الأبطال بداعي الإيقاف.

واختتم فليك تصريحاته بالقول: "أنا سعيد للغاية بعودتنا القوية، أحيانا يكون من الجيد أيضا أن نبدأ بقوة ونبادر بافتتاح التسجيل".

جدير بالذكر أن لامين صاحب الـ18 عاما شارك في 17 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وقدّم 10 تمريرات حاسمة.