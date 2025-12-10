يقترب برشلونة الإسباني من إنهاء مشواره في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2025-2026.

وانتزع برشلونة 3 نقاط ثمينة بفوز صعب على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-1، مساء أمس الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تجاوز برشلونة بهذا الفوز الصعب كبوة التعادل أمام كلوب بروج والخسارة أمام تشيلسي في الجولتين الماضيتين، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في المركز الـ14 بين 36 فريقا في مرحلة الدوري.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وتم الإعلان عن المباريات الـ8 التي سيخوضها برشلونة في مرحلة الدوري لبطولة "تشامبيونزليج" وفقا للقرعة التي تم إجراؤها يوم 28 أغسطس الماضي.

وفيما يلي، نستعرض بالمواعيد مباريات برشلونة المتبقية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

سلافيا براج التشيكي × برشلونة - 21 يناير 2026 - 10 مساء

برشلونة × كوبنهاجن الدنماركي - 28 يناير 2026 - 10 مساء

