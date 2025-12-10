سوبوسلاي: صلاح قدم الكثير لليفربول

أكد دومينيك سوبوسلاي، لاعب ليفربول الإنجليزي أن محمد صلاح، نجم الفريق قدم الكثير للريدز، مُشيرًا إلى أن قرار استمراره مع النادي سيكون بينه وبين الإدارة.

وقال دومينيك سوبوسلاي في تصريحات نقلتها شبكة بي إن سبورتس: "أنا مقرّب من محمد صلاح جدًا، والأمر لا علاقة له باللاعبين.. إنه قراره الشخصي فيما يخص حياته ومسيرته المهنية".

وأضاف اللاعب المجري: "استمرار محمد صلاح مع ليفربول؟ هذا ليس قرارنا كلاعبين.. أنا أحبه كإنسان، وكصديق".

وأتم دومينيك سوبوسلاي تصريحاته قائلًا: "كلاعب، فإن محمد صلاح قد قدّم الكثير لهذا النادي، لذا فالقرار النهائي يعود للنادي وله شخصيًا".

وكان دومينيك سوبوسلاي قد قاد ليفربول للفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب جوزيبي مياتزا، لحساب منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول قد استبعد محمد صلاح من مباراته أمام إنتر ميلان، على إثر التصريحات التي انتقد فيها التعامل الذي يلقاه من أرني سلوت، المدير الفني للفريق، وإدارة النادي، في ظل كثرة تواجده على مقاعد البدلاء، خلال المباريات الماضية.