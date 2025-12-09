المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جونز: صلاح حر.. وندعم سلوت

رائد سمير

كتب - رائد سمير

04:29 م 10/12/2025
سلوت ومحمد صلاح

محمد صلاح وأرني سلوت - صورة أرشيفية

أكد كورتس جونز، لاعب ليفربول الإنجليزي أن لاعبي الريدز يدعمون أرني سلوت، المدير الفني للفريق، خلال الفترة الحالية، مُشيرًا إلى أن محمد صلاح، زميله في الفريق هو أحد أساطير النادي.

وتغلب نادي ليفربول الإنجليزي على إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب جوزيبي مياتزا، لحساب الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وقال كورتس جونز في تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو البريطانية: "هل ندعم المدرب؟ نعم، ندعمه دائمًا.. هو بشر في النهاية".

وأضاف لاعب خط الوسط الإنجليزي: "إذا خسرنا في المباريات، فهذا يؤثر عليه، ويؤثر علينا جميعًا كما يؤثر على الجماهير.. إنه رجل إيجابي، ودائمًا ما يُجري تغييرات".

وتابع: "لقد تغير أسلوب اللعب قليلًا، وسلوت متعطش للفوز كما كان دائمًا، وكذلك نحن.. هو يدعمنا ونحن ندعمه أيضًا".

وأكمل: "الفوز في أي مباراة هو دائمًا أفضل شعور.. لقد فزنا للتو بمباراة مهمة ضد فريق عظيم، هو إنتر ميلان الإيطالي، على ملعبه".

وواصل: "المعنويات عالية.. إذا أهدرنا نقاطًا أمام فرق كان من المفترض أن نفوز عليها، فسنشعر دائمًا بالاستياء، وسنتساءل دائمًا عن السبب.. لقد راجعنا المباراة التي تعادلنا فيها أمام ليدز، وأجرينا تغييرًا، ثم جئنا إلى هنا وفزنا".

وعن أزمة محمد صلاح مع أرني سلوت، قال جونز: "تصريحات صلاح غيّرت الأجواء في غرفة الملابس؟ لا، محمد صلاح رجلٌ حرّ. لا يمكنني التدخل في شؤونه الخاصة".

وأتم كورتس جونز تصريحاته قائلًا: "الجميع يعلم مدى أسطورية محمد صلاح.. لا يمكنني التعليق على وضعه. ليس من شأني التدخل في وضعه".

وكان ليفربول قد استبعد محمد صلاح من قائمته لمواجهة إنتر ميلان، على إثر التصريحات التي أدلى بها، وانتقد فيها التعامل الذي يلقاه من أرني سلوت، وإدارة ليفربول، في ظل كثرة تواجده على مقاعد البدلاء، خلال الفترة الماضية.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان محمد صلاح أرني سلوت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg