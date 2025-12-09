جونز: صلاح حر.. وندعم سلوت

أكد كورتس جونز، لاعب ليفربول الإنجليزي أن لاعبي الريدز يدعمون أرني سلوت، المدير الفني للفريق، خلال الفترة الحالية، مُشيرًا إلى أن محمد صلاح، زميله في الفريق هو أحد أساطير النادي.

وتغلب نادي ليفربول الإنجليزي على إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب جوزيبي مياتزا، لحساب الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وقال كورتس جونز في تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو البريطانية: "هل ندعم المدرب؟ نعم، ندعمه دائمًا.. هو بشر في النهاية".

وأضاف لاعب خط الوسط الإنجليزي: "إذا خسرنا في المباريات، فهذا يؤثر عليه، ويؤثر علينا جميعًا كما يؤثر على الجماهير.. إنه رجل إيجابي، ودائمًا ما يُجري تغييرات".

وتابع: "لقد تغير أسلوب اللعب قليلًا، وسلوت متعطش للفوز كما كان دائمًا، وكذلك نحن.. هو يدعمنا ونحن ندعمه أيضًا".

وأكمل: "الفوز في أي مباراة هو دائمًا أفضل شعور.. لقد فزنا للتو بمباراة مهمة ضد فريق عظيم، هو إنتر ميلان الإيطالي، على ملعبه".

وواصل: "المعنويات عالية.. إذا أهدرنا نقاطًا أمام فرق كان من المفترض أن نفوز عليها، فسنشعر دائمًا بالاستياء، وسنتساءل دائمًا عن السبب.. لقد راجعنا المباراة التي تعادلنا فيها أمام ليدز، وأجرينا تغييرًا، ثم جئنا إلى هنا وفزنا".

وعن أزمة محمد صلاح مع أرني سلوت، قال جونز: "تصريحات صلاح غيّرت الأجواء في غرفة الملابس؟ لا، محمد صلاح رجلٌ حرّ. لا يمكنني التدخل في شؤونه الخاصة".

وأتم كورتس جونز تصريحاته قائلًا: "الجميع يعلم مدى أسطورية محمد صلاح.. لا يمكنني التعليق على وضعه. ليس من شأني التدخل في وضعه".

وكان ليفربول قد استبعد محمد صلاح من قائمته لمواجهة إنتر ميلان، على إثر التصريحات التي أدلى بها، وانتقد فيها التعامل الذي يلقاه من أرني سلوت، وإدارة ليفربول، في ظل كثرة تواجده على مقاعد البدلاء، خلال الفترة الماضية.